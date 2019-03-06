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ВОСПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ-ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ

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Бизнес — 6 Марта 2019, 17:55

Воспитание нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство,— одна из важнейших задач, намеченных Программой нашей партии, которую предстоит решить на пути построения коммунистического общества.
Огромная роль в воспитании принадлежит физической культуре и спорту.
Советская система физического воспитания направлена на воспитание высокоидейных, всесторонне развитых людей, сознательных строителей нового, коммунистического общества. М. И. Калинин обращал внимание именно .на эту сторону воспитания советских спортсменов: «Нельзя увлекаться спортом ради спорта, спорт надо подчинить общим задачам коммунистического воспитания. Мы ведь развиваем и готовим не узких спортсменов, мо граждан советского строительства, у которых должны быть не только крепкие руки, хороший пищеварительный аппарат, но в первую очередь широкий политический кругозор и организаторские способности».
Воспитательная работа должна тесно сочетаться с воспитательным воздействием семьи, школы, комсомольской и партийной организаций, с которыми необходимо постоянно поддерживать тесную связь. Это особенно характерно для детских спортивных школ, где приходится иметь дело с еще не вполне сформировавшимися в физическом, умственном и .нравственном отношении подростками, юношами и девушками.
Моральное воспитание спортсмена имеет большое значение и для решения спортивных, практических, задач. Сложная, напряженная и длительная тренировка, участие в соревнованиях, достижение высоких спортивнотехнических результатов требуют от спортсмена мобилизации всех его физических и нравственных сил.
Опыт показывает, что эффективность тренировки, спортивные результаты зависят от качества воспитательной работы, проводимой среди спортсменов. Советские велосипедисты добиваются успехов не только благодаря высокой тренированности, но и посредством сплоченности, организованности, дисциплинированности спортсменов.
Достижения лучших советских велосипедистов О. Пхакадзе, Г. Ермолаевой, В. Савиной, С. Москвина, А. Петрова и других пример этому.
Моральный кодекс строителя коммунизма является основой всей воспитательной работы. При реализации принципов кодекса надо учитывать возрастные особенности спортсменов, условия их жизни, работы, учебы, находить соответствующие слова, примеры, разъяснения, чтобы эти принципы, идеи коммунистической нравственности доходили до сознания каждого спортсмена.
Для достижения .наилучших результатов в моральном воспитании велосипедистов необходимо руководствоваться общепедагогическими требованиями — целеустремленностью в воспитании, систематичностью и последовательностью в формировании коммунистических убеждений и правил поведения, требовательностью и уважением к личности спортсмена, индивидуальным подходом к нему.


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