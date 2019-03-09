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Определение величины сближения
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 9 Марта 2019, 17:14
Поэтому изучению закономерностей формирования макро- и микрогеометрии обработанных поверхностей уделяется большое внимание.
Разработаны и широко используются в практике для определения шероховатости такие приборы, как интерферометры, профилографы, профилометры. Например, профилометр-прсфилограф Калибр-ВЭИ», дающий увеличение до 120 тыс. раз, позволяет получать числовые и графические данные практически о всех классах чистоты поверхностей, на которые разработаны стандарты (ГОСТ 2789-59, ГОСТ 2940-63).
Для регистрации волнистости используются различные приборы и оборудование. Для этой цели может быть применен, в частности, макропрофилограф, позволяющий фиксировать волнистость дисков в поперечном направлении и по окружности. Технологические операции подготовки пар трения к работе оказывают существенное влияние как на геометрические характеристики рабочих поверхностей, так и на их механические свойства, которые в свою очередь сказываются на глубине внедрения выступов контактирующих материалов и площади их фактического контакта.
Выполнено большое количество аналитических и экспериментальных исследований по определению площади контакта шероховатых поверхностей, в которых делались попытки выразить площадь контакта через отношение нормальной нагрузки к твердости более мягкого материала пары трения, относительное сближение поверхностей и через зависимость между сближением и нагрузкой. Наиболее близкое совпадение расчетной и фактической площадей контакта дает следующее выражение.
Из аналитических обзоров видно, что наиболее интересными направлениями для работ в этом плане являются изучение сближения поверхностей и прямые методы определения фактической площади контакта. Определение величины сближения вызывает большие экспериментальные трудности. В работах описан специальный прибор, позволивший исключить величину объемной деформации сжимаемых тел.
Нижний образец изготовлен в виде кольца с пазом в верхней части. В отверстие образца вставлена трубка с гайкой, упирающейся в паз с натяжением, обеспечиваемым плоской пружиной.
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