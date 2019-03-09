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Параметры и конструкции лава грузовых канатных дорог
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 9 Марта 2019, 17:15
Благодаря этому, иногда удается сократить количество приводных участков и промежуточных станций.
Все же в некоторых случаях, как уже указывалось, производительность канатных дорог с кольцевым движением вагонеток и типовым оборудованием не удовлетворяет запросам промышленности и строительства. Поэтому при требуемой производительности, равной 500-900 т/час, приходилось строить две (или более) параллельные дороги.
Так, например, для «Куйбышевгидростроя» были построены три параллельные дороги, а для строительства, Волгоградской гидростанции - четыре.
Перед проектными организациями «Союзпроммеханизации» и институтом ВНИИПТМАШ была поставлена задача создания канатных грузовых дорог производительностью 500-1000 т/час.
Центральным ПКБ «Союзпроммеханизации» разработаны оборудование и проект грузовой дороги производительностью до 450 т/час. Дорога уже построена и в настоящее время сдается в эксплуатацию. Грузоподъемность вагонетки этой дороги 3,0 тс, т. е. в полтора раза больше типовой вагонетки. Длина дороги 6,0 км. Диаметр несущих канатов закрытой конструкции 60 мм.
Институтом ВНИИПТМАШ разработан техпроект оборудования более производительной канатной грузовой дороги с вагонетками грузоподъемностью 4,2 т. Такая дорога может обеспечить часовую производительность, равную 700--800 т.
В послевоенные годы было построено много канатных дорог, которые по своим параметрам и технической сложности находятся на уровне современных требований.
Среди этих дорог можно отметить следующие.
Канатные дороги для транспорта инертных материалов на строительстве Волгоградской гидроэлектростанции, пересекавшие Волгу.
Производительность 4-х ниток дороги составляла 900 т/час. Дороги служили для перевозки камня крупностью 250-400 мм, щебня и песка
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