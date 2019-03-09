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Работа с группой

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 9 Марта 2019, 17:15

Отметим, что применение многих из этих методов может значительно выиграть при использовании компьютеров. Например, для записи мыслей, создания номинальных групп и системы предложений существует программное обеспечение, которое можно использовать как индивидуально, так и в группе, если у каждого члена группы имеется компьютер, подключенный к общей сети.
Вот некоторые характеристики группы, которые нужно иметь в виду при разработке системы планирования проекта:
1. Цели группы, иерархия ее целей и задач.
2. Кому она подчиняется и какова степень ее автономии.
3. Каким образом попал в группу каждый из членов, на какую роль претендует и каковы взаимоотношения между членами группы.
4. На каких началах работает группа — формальных или неформальных.
5. Насколько дружественна, открыта и свободна атмосфера дискуссий (строится ли общение на основе подчиненности или без учета табели о рангах).
6. Насколько сплоченно действует группа (эффективно и сплоченно ли действует именно как команда) и способна ли группа приходить к согласию при использовании компьютеров в процессе группового принятия решений.
7. Какова степень контроля со стороны организатора группы и источника принятия решений.
8. Наличие материальной базы (компьютеры, условия для проведения встреч и собраний и т.п.).
9. Наличие информационных ресурсов (библиотеки, базы данных, эксперты и т.п.)
Для характеристики постоянных групп (например, по разработке новой продукции) необходимо знать некоторые дополнительные параметры, в том числе режимы взаимодействия с другими организационными группами.
У работы в группах есть и недостатки. Так, давление, оказываемое группой, способно приводить к принятию низкокачественных решений, или же группа может поспешно хвататься за первое же решение, отбрасывая при этом даже высококачественные идеи из-за того, что какое-то решение уже принято. Принципы Мышления прорыва учат членов группы устранять негативные моменты и даже извлекать из них выгоду.


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