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Восприятие цветной исторической карты

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Бизнес — 9 Марта 2019, 17:18

Условная наглядность вытесняется изобразительной. Особенно недопустимо это в старших классах, где выработка умения разбираться в настоящей, а не иллюстрированной карте имеет самое серьезное значение.
Примером такой назойливой наглядности является карта «Промышленный Север и рабовладельческий Юг перед гражданской войной» в учебнике новой истории А. В. Ефимова (1966 г.), где почти вся поверхность карты занята иллюстрациями, цифрами, пояснительными надписями. Между тем учащиеся VIII класса умеют читать карту и сделать самостоятельные выводы на основании исторической карты США в середине XIX в. и ее обычных условных данных. См. об этом ниже, стр. 233—234,
Большинство карт в тексте учебников и в атласах являются тематическими. Кроме этих карт, учитель использует стенные тематические карты, выпущенные из печати, а также самодельные тематические карты.
О таких картах-схемах писал в 1921 г. В. И. Ленин, настаивая на включении в намечавшийся к изданию учебный географический атлас ряда схематических карт по империализму: карты, раскрывающей финансовую зависимость одних стран от других, карты главных источников сырья с указанием доли различных держав, распоряжающихся этими источниками, и прЛ
Примером схематической карты может служить также очень наглядная карта раздела мира между двумя мировыми монополистами: AEG и GEC 1 2. На карте — очертания пяти частей света, на месте Германии — кружок с надписью «AEG», на месте США — кружок «GEC», от каждого из кружков — зигзаги молний, направленных в страны и континенты, захваченные каждым из монополистов в качестве рынка сбыта. Это необычайно лаконичная и выразительная карта помогает подвести учащихся к формулировке одного из признаков империализма. Учащиеся без особого труда воспроизводят такую карту в своих тетрадях.
Кроме исторических карт, на уроках истории используются географические карты. Для ознакомления учащихся с природными условиями страны, историю которой им предстоит изучать, а также для подведения младших школьников к пониманию исторической карты привлекаются карты, содержащие физико-географический обзор, лучше всего «немые», т. е. без обозначения названий городов и других объектов, чтобы современные данные не мешали характеристике историко-географической обстановки в изучаемую эпоху. При изучении событий, близких к современности, используются современные политические карты мира, Европы, Азии, СССР.


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