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Что делать, если учитель отказывается (под различными предлогами) от личной встречи?
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Бизнес — 9 Марта 2019, 17:19
Проявить настойчивость, но не «ловить» учителя в школе или у школы для того, чтобы поговорить. Возможно, стоит критически проанализировать необходимость такой встречи, вряд ли в этой ситуации можно рассчитывать на реальную помощь и сотрудничество.
Итак, встреча может быть эффективной, если: мы четко формулируем для себя цель этой встречи, сумеем ее донести до учителя, внимательно выслушаем его мнение и постараемся, определив общую (и совсем не обязательно одинаковую) позицию, выделить для каждого свои задачи и пути разрешения проблемы. При этом общение и учителя, и родителей (вне зависимости от того, кто был инициатором встречи) должно быть доброжелательным, уважительным и корректным.
Вас вызывают в школу: как поговорить с ребенком? Вызов в школу нередко приводит к возникновению стрессовой реакции — тревоги и даже страха идти на эту встречу. Запись в дневнике: «Прошу прийти в школу», записка от учителя с такой же просьбой или устная просьба (чаще требование, переданное через ребенка), вызывают желание немедленно «принять меры», потребовать от ребенка покаяния, признания вины и т. п.
Перед такой встречей, конечно, стоит выслушать ребенка, разобраться в его версии событий, ситуации, но важно сделать это «без нервов», обвинений и угроз. Лучше не принимать ничью сторону до беседы с учителем и, главное, не настраиваться ни на защиту ребенка «во что бы то ни стало», ни на покаяние вне зависимости от ситуации. Школьные проблемы редко бывают неразрешимыми, и даже в самых сложных случаях спокойный и разумный анализ позволяет найти приемлемое решение.
Как перенести встречу. Ни в коем случае нельзя отмахнуться от встречи с учителем: «Некогда мне в школу ходить, сам разбирайся», но можно попросить перенести ее, если есть веская причина. Об этом нужно попросить учителя лично (можно по телефону или запиской); следует обязательно извиниться за то, что вы не можете прийти на встречу, по возможности объяснить причину и попросить назначить встречу в другое время.
Варианты подобных просьб могут быть самыми разными: «Уважаемая (имя-отчество учителя)! Прошу извинить меня, но я не смогу завтра быть в школе, так как... Пожалуйста, назначьте любое время, когда Вам будет удобно (если возможно, в четверг или в пятницу). С искренним уважением С. А. Петров». Или: «Уважаемая (имя-отчество учителя)! К сожалению, я завтра улетаю на три дня в командировку. Хотел бы сам обсудить с Вами возникшую проблему. Буду признателен, если найдете время для встречи на следующей неделе. С уважением С. А. Петров».
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