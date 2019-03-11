Грузоперевозки в Москве

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Бизнес — 11 Марта 2019, 19:54
Популярный термин «установка пены» не означает, что окно приклеивается к стене с помощью монтажной пены. Рама должна быть закреплена на стене механическим способом. Для монтажа окна используются дюбели, винты или анкеры. Крышка и винты используются для прямой фиксации - они привинчиваются к отверстию через профиль. Это делается только после вставки окна в отверстие. Нужно помнить, какой тип материала изготовлен из двери. Dybie - дюбеля. Они подходят для обеих стен плотных и пористых материалов. Болты не должны использоваться в стенах из керамических пустотелых кирпичей. Анкеры - промежуточные крепежные элементы. Один конец крепится к профилю окна, а другой конец крепится винтами к косяку. Это упрощает стабилизацию окна в правильном положении. Что бы перевезти габаритные окна воспользуйтесь сайтом gazelkin.ru.
Анкеры привинчиваются к оконной раме, прежде чем окно будет вставлено в отверстие. Разъемы должны быть расположены по периметру окна. Их расстояние не должно превышать 70 см. Максимальное расстояние от углов и от края стойки или створки составляет 15 см. Прежде чем прикрутить окно к стене, вы должны установить его правильно. Деформации неправильно установленной рамы могут вызвать трещины и, следовательно, протекать на интерфейсе пены.
Рама должна быть стабилизирована горизонтально и вертикально. Отклонения могут быть не такими, которые допускаются изготовителем окна - предполагается, что в случае элементов длиной до 3 они не должны превышать 1,5 м / м. Следует проверить, сохранены ли все прямые углы или нет завихрений. Обе диагонали измеряются в прямоугольном окне. Чтобы правильно установить окно в отверстие, используются монтажные блоки, расположенные в зазорах между профилем и стеной. Зазор вокруг рамы должен составлять от 1,5 до 3 см - чем больше окно больше.
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