Грузоперевозки в Москве

Популярный термин «установка пены» не означает, что окно приклеивается к стене с помощью монтажной пены. Рама должна быть закреплена на стене механическим способом. Для монтажа окна используются дюбели, винты или анкеры. Крышка и винты используются для прямой фиксации - они привинчиваются к отверстию через профиль. Это делается только после вставки окна в отверстие. Нужно помнить, какой тип материала изготовлен из двери. Dybie - дюбеля. Они подходят для обеих стен плотных и пористых материалов. Болты не должны использоваться в стенах из керамических пустотелых кирпичей. Анкеры - промежуточные крепежные элементы. Один конец крепится к профилю окна, а другой конец крепится винтами к косяку. Это упрощает стабилизацию окна в правильном положении. Что бы перевезти габаритные окна воспользуйтесь сайтом gazelkin.ru.

Анкеры привинчиваются к оконной раме, прежде чем окно будет вставлено в отверстие. Разъемы должны быть расположены по периметру окна. Их расстояние не должно превышать 70 см. Максимальное расстояние от углов и от края стойки или створки составляет 15 см. Прежде чем прикрутить окно к стене, вы должны установить его правильно. Деформации неправильно установленной рамы могут вызвать трещины и, следовательно, протекать на интерфейсе пены.

Рама должна быть стабилизирована горизонтально и вертикально. Отклонения могут быть не такими, которые допускаются изготовителем окна - предполагается, что в случае элементов длиной до 3 они не должны превышать 1,5 м / м. Следует проверить, сохранены ли все прямые углы или нет завихрений. Обе диагонали измеряются в прямоугольном окне. Чтобы правильно установить окно в отверстие, используются монтажные блоки, расположенные в зазорах между профилем и стеной. Зазор вокруг рамы должен составлять от 1,5 до 3 см - чем больше окно больше.