Основная масса букмекеров, работающих в сфере спортивных ставок, часто пользуется для расширения клиентской базы различного рода предложения. Основная цель подобных приемов – привлечь внимание пользователей к собственному игровому ресурсу и переубедить клиента, что именно эта контора будет для него самой удобной и выгодной в плане выигрыша. Главным инструментом в качестве поощрения клиентов являются бонусы, предоставляемые конторой игрокам за различные действия. Это распространенное явление в мире беттинга, особенно когда речь заходит о здоровой конкуренции среди букмекеров.Букмекерские конторы, дающие бонусы явление частое и распространенное.

Бонусы - это в основном денежные премии, которые могут выражаться в различных суммах. Валюта бонусного предложения определяется букмекеров в зависимости от локализации игрового ресурса, на какой рынок делается главная ставка. Премиальные деньги, как правило, начисляются игрокам на личный счет и могут быть использованы только в качестве стартового капитала для начала игры. Букмекерские конторы, к примеру 1xbet регистрация, позволяют начинающим бетторам начинать игру, делая ставки по любым направлениям. Как быстро удастся отыграть подаренные деньги – это другой вопрос, однако при разумной тактике, полученные премиальные деньги позволяют добиться игрокам положительного баланса по счету.







Самые большие бонусы от БК

Среди предложений, с которыми приходится сталкиваться на российском рынке спортивных ставок, наибольшие бонусы букмекерских контор следующие:

Cамый крупный приветственный бонус у БК «Winline». Размер премиальных денег колоссальный – 16 тыс. рублей. Однако чтобы его получить, игроку потребуется пополнить свой игровой счет на такую же сумму.

Привлекательно для бетторов выглядит предложение от конторы Балтбет, которая раскошелилась на 3999 рублей для новичков, прошедших регистрацию.

Бонусные предложения меньшего размера поступают от БК Пари-матч (2500 рублей), от букмекерской конторы 1хСтавка (2000 рублей).

Другие букмекерские конторы с бонусом при депозите на рынке спортивных ставок выглядят довольно скромно, выражаясь в суммах от 500 до 1000 рублей. Достаточно часто бонусы имеют иное выражение – предоставление льготных условий для игры в ставки на спорт. Игрокам предлагается воспользоваться фрибетом или использовать авансовую ставку. В данном случае процедура оборота бонусных средств выглядит значительно проще и при хорошем раскладе, игрок может довольно быстро отыграться.

Более подробная информация о размерах бонусов и их содержания можно получить на сайтах букмекерских контор, на интернет страничках партнеров букмекеров.















