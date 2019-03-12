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Бонусы букмекерских контор

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Бизнес — 12 Марта 2019, 20:58

Основная масса букмекеров, работающих в сфере спортивных ставок, часто пользуется для расширения клиентской базы различного рода предложения. Основная цель подобных приемов – привлечь внимание пользователей к собственному игровому ресурсу и переубедить клиента, что именно эта контора будет для него самой удобной и выгодной в плане выигрыша. Главным инструментом в качестве поощрения клиентов являются бонусы, предоставляемые конторой игрокам за различные действия. Это распространенное явление в мире беттинга, особенно когда речь заходит о здоровой конкуренции среди букмекеров.Букмекерские конторы, дающие бонусы явление частое и распространенное.

Бонусы - это в основном денежные премии, которые могут выражаться в различных суммах. Валюта бонусного предложения определяется букмекеров в зависимости от локализации игрового ресурса, на какой рынок делается главная ставка. Премиальные деньги, как правило, начисляются игрокам на личный счет и могут быть использованы только в качестве стартового капитала для начала игры. Букмекерские конторы, к примеру 1xbet регистрация, позволяют начинающим бетторам начинать игру, делая ставки по любым направлениям. Как быстро удастся отыграть подаренные деньги – это другой вопрос, однако при разумной тактике, полученные премиальные деньги позволяют добиться игрокам положительного баланса по счету.


Самые большие бонусы от БК

Среди предложений, с которыми приходится сталкиваться на российском рынке спортивных ставок, наибольшие бонусы букмекерских контор следующие:

  • Cамый крупный приветственный бонус у БК «Winline». Размер премиальных денег колоссальный – 16 тыс. рублей. Однако чтобы его получить, игроку потребуется пополнить свой игровой счет на такую же сумму.

  • Привлекательно для бетторов выглядит предложение от конторы Балтбет, которая раскошелилась на 3999 рублей для новичков, прошедших регистрацию.

  • Бонусные предложения меньшего размера поступают от БК Пари-матч (2500 рублей), от букмекерской конторы 1хСтавка (2000 рублей).

Другие букмекерские конторы с бонусом при депозите на рынке спортивных ставок выглядят довольно скромно, выражаясь в суммах от 500 до 1000 рублей. Достаточно часто бонусы имеют иное выражение – предоставление льготных условий для игры в ставки на спорт. Игрокам предлагается воспользоваться фрибетом или использовать авансовую ставку. В данном случае процедура оборота бонусных средств выглядит значительно проще и при хорошем раскладе, игрок может довольно быстро отыграться.

Более подробная информация о размерах бонусов и их содержания можно получить на сайтах букмекерских контор, на интернет страничках партнеров букмекеров.










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