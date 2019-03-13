МГТС: отзывы

Наиболее популярным столичным интернет-провайдером считается МГТС. Компания предоставляет широчайший спектр разнообразных телекоммуникационных услуг. Сотрудничает она не только с физ. лицами, но и организациями, руководствуясь принципами открытости и клиентоориентированности. Этим и объясняются многочисленные положительные

, поступающие от благодарной клиентуры. Пользователям особенно нравится возможность подключения одновременно нескольких пакетов услуг комфортно и быстро.

В МГТС желающие сумеют заказать подключение к интернету по технологии GPON, скорость которого достигает тысячи Мбит/с. Кроме этого заказчик данной услуги бесплатно снабжается скоростным Wi-Fi-роутером. Соединение отличается высочайшим качеством без зависаний, помех или же обрывов. Даже при наличии отрицательного баланса пользователь сумеет пользоваться беспрерывным доступом. Оплачивается услуга с использованием системы Плати потом. Еще одной услугой МГТС является подключение цифрового ТВ. Заказчики данной услуги сумеют воспользоваться более чем двухсот тридцатью каналами в отменном качестве. Управление эфиром осуществляется путем использования интерактивных функций. А так называемый мультирум позволяет подключить к пакету цифрового ТВ до трех телевизоров в каждой квартире.

Любимыми фильмами в великолепном качестве вы сможете наслаждаться по запросу. А благодаря интерактивным функциям вы сможете управлять записью, повтором, перемоткой или же паузой. Услуга подключения Персонального ТВ позволит пользователям выбирать подходящие каналы индивидуально. Также МГТС предлагает сервис мультискрин, который позволит просматривать телепередачи в любом выбранном абонентом месте. Особо выгодной считается мобильная связь данного интернет-оператора. Благодаря активации такого сервиса, абоненты смогут осуществлять бесплатные звонки по мобильным сетям МТС и МГТС, а также городским номерам.

Наиболее интересной и востребованной услугой является система под названием умный дом, активация которой позволяет управлять всеми приборами в собственном жилище дистанционно. Такое комплексное решение подразумевает установку шести датчиков и умных розеток, которые входят в стартовый комплект. Благодаря этом можно подключить к системе до трехсот устройств. Умный дом считается экономным решением. Приборы вы сумеете включать по заранее составленному расписанию или же по показателям датчиков. Кроме этого пакет предусматривает подключение домашнего интернета, скорость которого колеблется от двухсот до пятисот Мбит/с. Имеется возможность арендовать комплект с установкой беспроводных устройств