Экспериментальные исследования

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Бизнес — 14 Марта 2019, 19:25
Краткий обзор факторов, оказывающих влияние на служебные характеристики фрикционных пар, показывает, что оценка их свойств должна производиться на установках, позволяющих так или иначе учитывать эти влияния, и при рабочих параметрах, близких к натурным, чего можно добиться при имитационном подходе, описываемом ниже.
Температура при работе пары трения - один из наиболее изменчивых параметров. В условиях сухого трения она может достигать на поверхности рабочих дисков современных тормозов 1100 - 1200° С и более. При таких температурах резко изменяются физико-механические свойства фрикционных материалов и режим работы тормоза. Поэтому определение и контроль температуры в узлах трения является одной из важнейших задач, с которыми приходится сталкиваться при изучении свойств фрикционных материалов и исследовании узлов трения в работе.
Решение задачи осложняется тем, что в процессе работы зоны разогрева непрерывно перемещаются по рабочей поверхности тормозных дисков, охватывая большие или меньшие участки. По мере увеличения длительности торможения суммарная площадь зон увеличивается, охватывая к концу торможения практически всю поверхность трения.
При определении температурного поля во фрикционных дисках используются два подхода - аналитический и экспериментальный. Наиболее полной и исчерпывающей работой по вопросу тепловой динамики трения является монография А. В. Чичинадзе.
Это вызывает необходимость проведения соответствующих экспериментов по прямому определению поверхностной и объемной температур и температурного градиента.
Наиболее широкое применение получили методы замера с помощью искусственных, естественных, полуискусственных, скользящих и комбинированных термопар, принцип действия которых основан на термоэлектрическом эффекте. Выбор той или иной конструкции термопары для измерения температуры трения определяется конкретными условиями задачи, поставленной перед исследователем.
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