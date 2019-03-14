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круг полномочий университетских собраний

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Бизнес — 14 Марта 2019, 19:25

В постреформационный период круг полномочий университетских собраний и советов сужается по мере усиления прямого вмешательства центральной власти в вопросы, традиционно решавшиеся органами университетского управления: назначение на ключевые университетские должности ректора, вице-канцлеров, глав колледжей, профессоров кафедр и преподавателей, составление приказов и уставов, определение круга преподаваемых дисциплин.
Наряду с общеуниверситетскими собраниями действовали факультетские советы, на которых председательствовал декан соответствующего факультета. Обычно декана избирали из членов факультетского же совета, его помощниками были секретари, которых также называли синдиками или нотариусами, и казначей. Факультетский совет отвечал за нормальное функционирование факультета и обладал полной автономией в деле назначения и кооптации его членов. На советах обсуждались и утверждались проекты уставов, решались вопросы о практической организации преподавания, учебных программах, экзаменах и присвоении степеней. Однако степень автономии факультетов также варьировалась в зависимости от степени прямого вмешательства высших властей в академические дела. На факультетском уровне власти в основном вмешивались в вопросы назначения преподавателей, а к концу периода старого порядка - все интенсивнее и в содержание курсов, что зачастую являлось ответной реакцией государства на чрезмерный консерватизм профессоров.
Начиная с XVI в. намечается такая же тенденция, как в общеуниверситетских собраниях, - не допускать весь преподавательский состав к участию в факультетских советах, а включать только ординарных профессоров (рис. 25). Во Франции, например, это привело к тому, что сформировались три типа университетов по принципу организации факультетских советов:
1) наиболее традиционные, где преподаватели и объединенные в нации студенты постоянно присутствовали на факультетских собраниях (например, на факультетах искусств в Париже и Орлеане); 2) те, в которых в постоянный состав факультетского совета входили все преподающие доктора (факультет медицины в Париже); 3) те, в которых тет медицины в Монпелье). В ХУП-ХУШ вв. государство оказывало существенную поддержку университетам именно последнего типа, поскольку они гарантировали порядок, дисциплину и сохранение традиций.
Собрания факультетов права в Германии в раннее Новое время имели также важную внеуниверситетскую задачу. Они выполняли функцию судебной коллегии и должны были консультировать местные и региональные суды в определенных юридических делах, среди которых были и судебные процессы над ведьмами. Выносимая факультетским советом рекомендация имела принудительный характер. В других странах такую совещательную функцию для судов низшей инстанции выполняли верховные суды, например, парижский парламент. Членов советов богословских факультетов просили выступать в качестве цензоров по делам религиозной ортодоксии, а члены советов медицинских факультетов контролировали назначение врачей и функционирование медицинских коллегий в крупных городах.


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