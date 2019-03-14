14марта 2019
четверг
|
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЛИЯНИЯ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 14 Марта 2019, 19:26
Сводится к минимуму ограниченность и эгоистичность мышления. Тщеславие, обусловленное осознанием авторства идей, смягчается присутствием идей других людей, которые также стремились решить данную проблему и предотвратить появление будущих. Повышается число людей, которые отказываются от авторских прав на решение. Те, кого больше заботит собственный успех, оказываются менее эффективными (и менее удачливыми) работниками, чем те, кого волнует достижение целей26.
Собирающиеся на регулярной основе группы, такие, как группы контроля качества, группы действия, комитеты отделов и самоуправляемые рабочие команды более чутко реагируют на необходимость преобразований, нежели те, которые существуют ради самих себя. Мышление прорыва добавляет к этому и создаваемый с его помощью независимый механизм вовлечения. Группы по решению проблем и разработке систем начинают ликвидировать целые слои бюрократических структур, экономя время и деньги и повышая при атом качество работы.
Нацеленность на получение удовлетворения от работы и осмысленности действий приводит к повышению качества и большей продуктивности как в повседневной работе, так и при осуществлении специальных проектов. Принцип работы с людьми позволяет служащим разрабатывать свою собственную программу участия. Люди получают возможность работать с душой, учиться и заботиться о своей работе. Создаются условия для преобразований и постоянных улучшений.
Оценка производительности принимает позитивный и развивающийся характер. Традиционный анализ, подчеркивающий то, что было сделано неправильно, носит явно деструктивный характер. А дискуссия, основанная на принципах Мышления прорыва, наоборот, позволяет людям самим выявлять собственные промахи.
Достигается гибкость в работе. Понимание перспектив, совместная групповая деятельность и вовлеченность в проект создает широту восприятия, которая помогает людям быстро адаптироваться к потребностям перемен и избегать прежних ошибок.
Вовлеченные в проект работники имеют возможность по ходу вносить множество необходимых для внедрения нового решения уточнений, которые были обрисованы лишь в общих чертах. Они проявляют способность продолжать самостоятельно вносить усовершенствования и продвигаться по пути к конечному решению. В одной из компаний случилось так, что операторы, производившие контроль за качеством продукции и уход за оборудованием, отправились на завод к клиентам обсуждать вопросы качества продукции.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода -1 -3
ночью -1 -3 утром -1 -3
Котировки
Партнеры