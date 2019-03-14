Вот твое имя

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Марта 2019, 19:26
Поет он до тех пор, пока дитя не... чихнёт. Иногда на это уходят целые сутки. И выбирая второе имя уже взрослому человеку, перебирают наиболее подходящие до тех пор, пока называемый не чихнёт. Имя, на котором это происходит и считается выбранным. Или второе выбирают после смерти отца, или когда ребёнок взрослеет, перечисляя имена предков. И снова ждут чиха. Родственники при этом хором поют:
Расчищай землю для поля,
Будь сильным в работе,
Будь усерден и трудолюбив,
Будь смел и мужествен.
Ты должен,работать,
Пока, день над землёй не погаснет.
На Западном побережье Африки имена детей гоже вроде незатейливые. Их называют тем днём недели, в который они родились. Только дни недели имеют здесь мужской и женский варианты. Например, мальчик-понедельник — Куджо, девочка — Джуба; мальчик-воскресенье — Куаши, девочка — Куашеба и т. д. А чтоб отличать одного понедельника от другого, прибавляют мамино имя, точнее, прозвище. Получается что-то вроде нашего отчества, только по матери. Например, Хороший Голос, Леопард, Сильная, Красавица и пр. Только делается это уже годам к семи, когда у ребёнка появляются какие-то отличительные черты. А после обряда инициации ему дают еще одно имя. В конечном итоге выглядит это так: мальчик родился в понедельник. Значит он — Куджо. Его мать носит имя Фонду (заботливая). Малыша зовут Фонду-Куджо, т. е. Куджо сын Фонду. К семи годам он получает еще одно имя, скажем, Санатсу (очень сильный). После инициации, когда все знают, что он мастерски владеет копьём, ему дают имя Банга. Теперь он — Фонду-Куджо-Санатсу-Банга. А если его еще и окрестили, то впереди всей этой цепочки появляется Джон или Франклин или еще что-то подобное. Перещеголять такое имя по длине может только какой-нибудь испанский гранд.
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