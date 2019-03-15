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«Профиланс»: быстрый поиск фрилансера, гарантия результата

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Марта 2019, 11:23

Если вас заинтересовала эта статья, одно из двух, или вы ответственный исполнитель и желаете найти https://profilance.com/ сайт для фрилансеров или продуманный заказчик, который выбирает качество. «Просиланс» – это платформа, где встречаются опытные фрилансеры и заказчики, без посредников. Сервис очень удобный, позволяет быстро найти исполнителя для реализации любых задач, связанных с маркетингом и раскруткой сайтов, приложений.

Информация для заказчика

Разместить задание на сайте «Профиланс» можно бесплатно, нужно только выбрать подходящую категорию:

·       Реклама и социальные сети.

·       Простая помощь.

·       Дизайн.

·       Тексты.

·       Помощь по сайту.

·       Мобильные приложения.

·       Другое.

Остается только ждать откликов исполнителей. Анализируя отзывы о фрилансере и цену за работу, можете выбрать наиболее подходящий вариант. Если выбор сделан, нужно внести деньги за услуги исполнителя. На время выполнения задания сумма заморозиться, пока не подучите готовый заказ. Проверьте все детали задания, возможно, нужны доработки. В случае, когда работа выполнена некачественно – деньги вернем 100%. Но таких прецедентов еще не было, клиенты «Профиланс» довольны сотрудничеством. 

Информация для фрилансера

В современном обществе каждый старается заработать как можно больше и это нормально. Рынком маркетинга, копирайтинга, фриланса, заполнены неопытными специалистами. Ввиду большой конкуренции необходимо научиться себя продвигать. Как это сделать? Обращайтесь на «Профиланс», тут всегда много интересных заказов, выполнение которых приносит не только деньги, но и удовольствие. В работе с заказчиком: предложите цену, оговорите сроки, получите подтверждение, выполняйте задания своевременно. Оправдайте ожидания клиента и хорошие отзывы повысят вашу репутацию. Деньги за фриланс можно вывести на карту или кошелек.

Преимущества платформы «Профиланс»

Поиск фрилансера никогда не был таким оперативным! Определимся с тем, что это не биржа фрилансеров и не агентство. Никаких посредников в работе между заказчиком и исполнителем. Оставить задание на сайте можно бесплатно. Прежде чем приступить к работе, все фрилансеры проходят проверку. Нет предоплаты, на время работы исполнителя – средства заморожены, что является гарантией выполнения задания. Вернем деньги, если фрилансер отказался дорабатывать материал. Еще одно преимущество «Профиланс» – широкая сфера интересов и деятельности, от копирайтинга, до разработки приложений, здесь есть все.

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