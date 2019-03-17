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Бухгалтерия для ИП от 3 000 рублей в месяц
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Бизнес — 17 Марта 2019, 17:20
Для ИП на других режимах налогообложения стоимость ведения бухгалтерии начинается от 6 000 рублей.
Бухгалтерское обслуживание ИП от Фингуру включают в себя:
Для каждого предпринимателя подбирается оптимальный тарифный план, исходя из режима налогообложения, количества штатных сотрудников и хозяйственных операций. Независимо от тарифа бухгалтерское обслуживание осуществляет штат специалистов - за каждым нашим клиентом закреплены бухгалтеры разной специализации и персональный менеджер.
Для предпринимателей доступно несколько вариантов работы с Фингуру, отличающихся по объему работ, передаваемому бухгалтерам компании. Например, ИП может самостоятельно подготовить первичную документацию и передать ее бухгалтеру. После этого вся ответственность по ведению бухгалтерского и налогового учетов ложится на специалистов компании. Они занимаются подготовкой всех необходимых документов и передачей в соответствующие службы.
Другой вариант, когда Фингуру берет бухгалтерию клиента “с нуля” и занимается, в том числе, регистрацией бизнеса и подготовкой первичной документации.
Также клиент может передать на аутсорс отдельные направления бухгалтерского учета (например, расчет и начисление зарплат, подготовка отчетов или деклараций и т.д.). Такой подход позволяет снизить затраты.
Все взаимодействие осуществляется дистанционно через мобильное приложение Фингуру или личный кабинет на сайте компании. Сервисы позволяют:
Сотрудники Фингуру постоянно повышают уровень компетенции и следят за всеми изменениями законодательства, поэтому компания гарантирует предоставление качественных бухгалтерских услуг. Все специалисты взаимозаменяемы, поэтому клиент не останется без бухгалтера в случае его отпуска или болезни (как это может произойти со штатным сотрудником). Кроме того, мы страхуем ответственность своих бухгалтеров на 1 000 000 рублей.
info@fingu.ru
+7 (495) 666-30-66
8 (800) 250-3-052
127051, Москва, ул. Неглинная 17, стр.2
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