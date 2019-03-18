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Выгул собак в Москве и Санкт-Петербурге

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Бизнес — 18 Марта 2019, 07:33

Домашние животные все чаще становятся верными сожителями многих людей. И если представители семейства кошачьих не нуждаются в ежедневных прогулках на свежем воздухе, то собаки без этого ну никак не могут. Желание завести собаку равносильно желанию заиметь хорошего и верного товарища. Но, к сожалению, хозяева не всегда имеют возможность вовремя выгуливать своих питомцев.

В былые времена владельцам домашних животных приходилось специально отпрашиваться с работы или просить соседей или знакомых, чтобы те погуляли с собачкой. Но наконец-то нашлось прекрасное решение данной проблемы https://guldog.ru/vigul. Выгул собак в Москве и других больших городах – услуга, набирающая все большей популярности. Тяжелее приходится собственникам лохматых любимцев, проживающих в небольших населенных пунктах, ведь там данный сервис еще не сильно развит.

Зачем выгуливать регулярно собаку

Абсолютно каждой собачонке, не зависимо от породы, возраста и других особенностей, необходимо регулярно бывать на улице. Это подвижные и очень активные создания, которым жизненно необходимо постоянно пребывать во взаимодействии с природой. Глоток свежего воздуха, долгие прогулки, вовремя справленная физиологическая потребность, и некоторая свобода передвижения обеспечивают нормальное функционирование организма собаки. Здоровье вашего питомца полностью зависит от качества ухода за ним. Поэтому если у вас нет времени на выгул собаки – заказывайте соответствующую услугу. Специалисты позаботятся о досуге вашего друга и скрасят его одиночество.

Кому можно доверить своего любимца

Сегодня, к счастью любителей домашних животных, существует много компаний, предлагающих индивидуальные прогулки с братьями нашими меньшими https://spb.guldog.ru/. Выгул собак в СПб, как и многих других городах – услуга, набирающая все больше популярности. Однако доверить своего друга можно только проверенным и надежным организациям.

Компания «Гульдог» станет вашим верным помощником в вопросах, касающихся выгула. Специалисты данного сервиса – люди, прошедшие обучение у лучших кинологов страны. Они преданы своему делу, очень любят собак и умеют с ними хорошо обращаться.

После насыщенной и активной прогулки собакам обязательно помоют лапы и накормят. Применяемая сверхнадежная специальная экипировка обеспечивает безопасность и исключает возможность побега четвероногого барбоса. Доверяйте выгул собак только лучшим!

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