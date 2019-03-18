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Центр спортивной подготовки сборных команд ищет партнера для проведения соревнований

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Бизнес — 18 Марта 2019, 22:06

Тендерный сайт moscow.initpro.ru объявил о новой закупке «Исполнение поручений по реализации ЕКП», связанной с подготовкой и проведением спортивных мероприятий в 2019 году. Срок подачи заявок – с 12 марта 2019 года по 28 марта 2019 года. Заказчик Федеральное Учреждение – «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Торг в виде электронного аукциона проводится 1 апреля 2019 года. Цена закупки – 820 000 000,00 рубля. Финансирование осуществляется из средств Федерального бюджета.

Работы, связанные с обеспечением услуг по организации спортивных мероприятий

Что входит в обязанности победителя конкурса:

  • выполнить поручение по финансовому обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий, руководствуясь Единым Календарным Планом международных, всероссийских, межрегиональных соревнований;
  • учитывать перечень услуг, представленных к дате проведения электронного аукциона;
  • осуществить финансирование как соревнований международного, межрегионального уровня за пределами страны, так и тренировочных мероприятий сборных команд России;
  • технико-экономическое обоснование расходов на выполнение услуг;
  • распределение финансовых ресурсов на сумму не более выделенной субсидии из Федерального Бюджета;
  • услуги по видам и срокам, указанным в Положении о проведении спортивных мероприятий;
  • предоставление Заказчику отчетной документации о выполнении услуг;
  • организация пребывания участников в месте проведения спортивных мероприятий;
  • обеспечение участников соревнований сушилками, раздевалками, душевыми и туалетными комнатами;
  • обеспечение горячей, холодной водой, теплоснабжением по необходимости;
  • обеспечение пожарной безопасности;
  • обеспечение и доставка продуктов питания в рестораны и точки общепита в месте проведения мероприятий в соответствии с нормами потребления и соблюдением санитарно-гигиенических требований;
  • предусмотреть в месте проведения мероприятий наличие машин скорой помощи с медицинским составом;
  • соответствие объектов спорта техническим требованиям правил соревнований по видам спорта;
  • оснащение помещений для хранения спортивного оборудования и инвентаря;
  • предусмотреть помещения для медицинского персонала, судейскую комнату, помещение для тренерского состава, пресс-центр;
  • обеспечение расходов на услуги из расчета на одного человека в день;
  • обеспечение наградами в виде кубков, дипломов, медалей.


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