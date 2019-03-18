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Центр спортивной подготовки сборных команд ищет партнера для проведения соревнований
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Марта 2019, 22:06
Тендерный сайт moscow.initpro.ru объявил о новой закупке «Исполнение поручений по реализации ЕКП», связанной с подготовкой и проведением спортивных мероприятий в 2019 году. Срок подачи заявок – с 12 марта 2019 года по 28 марта 2019 года. Заказчик Федеральное Учреждение – «Центр спортивной подготовки сборных команд России».
Торг в виде электронного аукциона проводится 1 апреля 2019 года. Цена закупки – 820 000 000,00 рубля. Финансирование осуществляется из средств Федерального бюджета.
Работы, связанные с обеспечением услуг по организации спортивных мероприятий
Что входит в обязанности победителя конкурса:
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