Центр спортивной подготовки сборных команд ищет партнера для проведения соревнований

Тендерный сайт moscow.initpro.ru объявил о новой закупке «Исполнение поручений по реализации ЕКП», связанной с подготовкой и проведением спортивных мероприятий в 2019 году. Срок подачи заявок – с 12 марта 2019 года по 28 марта 2019 года. Заказчик Федеральное Учреждение – «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Торг в виде электронного аукциона проводится 1 апреля 2019 года. Цена закупки – 820 000 000,00 рубля. Финансирование осуществляется из средств Федерального бюджета.

Работы, связанные с обеспечением услуг по организации спортивных мероприятий

Что входит в обязанности победителя конкурса:

выполнить поручение по финансовому обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий, руководствуясь Единым Календарным Планом международных, всероссийских, межрегиональных соревнований;

учитывать перечень услуг, представленных к дате проведения электронного аукциона;

осуществить финансирование как соревнований международного, межрегионального уровня за пределами страны, так и тренировочных мероприятий сборных команд России;

технико-экономическое обоснование расходов на выполнение услуг;

распределение финансовых ресурсов на сумму не более выделенной субсидии из Федерального Бюджета;

услуги по видам и срокам, указанным в Положении о проведении спортивных мероприятий;

предоставление Заказчику отчетной документации о выполнении услуг;

организация пребывания участников в месте проведения спортивных мероприятий;

обеспечение участников соревнований сушилками, раздевалками, душевыми и туалетными комнатами;

обеспечение горячей, холодной водой, теплоснабжением по необходимости;

обеспечение пожарной безопасности;

обеспечение и доставка продуктов питания в рестораны и точки общепита в месте проведения мероприятий в соответствии с нормами потребления и соблюдением санитарно-гигиенических требований;

предусмотреть в месте проведения мероприятий наличие машин скорой помощи с медицинским составом;

соответствие объектов спорта техническим требованиям правил соревнований по видам спорта;

оснащение помещений для хранения спортивного оборудования и инвентаря;

предусмотреть помещения для медицинского персонала, судейскую комнату, помещение для тренерского состава, пресс-центр;

обеспечение расходов на услуги из расчета на одного человека в день;

обеспечение наградами в виде кубков, дипломов, медалей.