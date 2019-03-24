воскресенье
|
Какие новости влияют на успех в торговле на форекс?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Марта 2019, 20:06
Как показывают опросы и практика, а также изучение различных финансовых форумов, многие новички на рынке Форекс не знают или не понимают как пользоваться новостями. Они пытаются разработать стратегию, которая принесет успех, а она не работает, потому что не учитываются различные новостные показатели, в большой степени влияющие на цены. Но наряду с этим не каждая новость может действительно оказать существенное влияние на фондовый рынок и спровоцировать рост или падение цены, в результате чего трейдер гарантировано получит прибыль.
Информация подается в интернете на многих ресурсах, но не все способны преподать ее с анализом и выводами. На ресурсе Forex Pravda публикуются самые актуальные новости, которые анализируются трейдерами и используются себе на благо. Давайте рассмотрим основные новости Форекс, способные повлиять на рынок. Специалисты условно делят их на три группы, оценивая, прежде всего, степень влияния на фондовый рынок.
Новости различно влияют на цену валюты: иногда наблюдается резкий рост и такое же резкое падение, а в некоторых случаях рост медленный и может наблюдаться на протяжении нескольких месяцев. В таких случаях новости Форекс разделяются на долгосрочные и краткосрочные. В первом случае они вызываются заявлениями политических деятелей, во втором — наблюдаются как следствие увеличения дефицита бюджета страны или незначительными изменениями в экономике.
Как утверждают специалисты Forex Pravda, для успешного трейдинга необходимо правильно ориентироваться во времени между возникновением новости и ее публикацией. Именно этот период может сделать вас финансово независимым человеком. Для того, чтобы трейдерам было легче отслеживать прогнозируемые новости, на различных ресурсах публикуются календарь событий и новостной индикатор.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода -1 +1
ночью -2 -4 утром -1 -3
Котировки
Партнеры