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Какие новости влияют на успех в торговле на форекс?

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Бизнес — 24 Марта 2019, 20:06

Как показывают опросы и практика, а также изучение различных финансовых форумов, многие новички на рынке Форекс не знают или не понимают как пользоваться новостями. Они пытаются разработать стратегию, которая принесет успех, а она не работает, потому что не учитываются различные новостные показатели, в большой степени влияющие на цены. Но наряду с этим не каждая новость может действительно оказать существенное влияние на фондовый рынок и спровоцировать рост или падение цены, в результате чего трейдер гарантировано получит прибыль.

Информация подается в интернете на многих ресурсах, но не все способны преподать ее с анализом и выводами. На ресурсе Forex Pravda публикуются самые актуальные новости, которые анализируются трейдерами и используются себе на благо. Давайте рассмотрим основные новости Форекс, способные повлиять на рынок. Специалисты условно делят их на три группы, оценивая, прежде всего, степень влияния на фондовый рынок.


Дональд Трамп

  1. Очень важные. Эти новости оказывают наибольшее влияние на цену. Благодаря им провоцируется увеличение курса валют. К ним относятся как прогнозируемые события, так и не прогнозируемые, такие как катастрофы, дефолты, банкротства. Характеристикой подобных новостей является их недолгосрочность и непродолжительное влияние на фондовый рынок. Специалисты "Форекс Правда" рекомендуют в это время заключать быстрые сделки на короткий промежуток времени.
  2. Важные. Новости Форекс относятся к прогнозируемым событиям, выхода которых ждут. В основном это публикации индексов. В этом случае рекомендуется открывать продолжительные сделки и осуществлять закрытие при существенных изменениях тренда.
  3. Умеренно влияющие. Новости, попадающие в эту категорию, не способны повлиять на изменения цен на рынке. Они только немного ослабляют тренд.

Новости различно влияют на цену валюты: иногда наблюдается резкий рост и такое же резкое падение, а в некоторых случаях рост медленный и может наблюдаться на протяжении нескольких месяцев. В таких случаях новости Форекс разделяются на долгосрочные и краткосрочные. В первом случае они вызываются заявлениями политических деятелей, во втором — наблюдаются как следствие увеличения дефицита бюджета страны или незначительными изменениями в экономике.


Котировки под увеличительной лупой

Как утверждают специалисты Forex Pravda, для успешного трейдинга необходимо правильно ориентироваться во времени между возникновением новости и ее публикацией. Именно этот период может сделать вас финансово независимым человеком. Для того, чтобы трейдерам было легче отслеживать прогнозируемые новости, на различных ресурсах публикуются календарь событий и новостной индикатор.



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