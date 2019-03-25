Выбор кейтеринга от Caterprice: быстро, просто и выгодно

Если перед Вами стоит вопрос о том, как можно быстро, просто и максимально качественно организовать выездной банкет, то можете считать, что вопрос полностью решён. Портал по подбору лучшего кейтеринга в Москве Caterprice, с высокой степенью оперативности и профессионализма, поможет осуществить выбор лучшего исполнителя для Вашего выездного банкета. Агрегатор Caterprice – это опытный «дирижёр», виртуозно управляющий мощным «оркестром» из множества лучших кейтеринговых компаний и ресторанов.





Образец лучшего кейтеринга Caterprice из первых рук

Специальный сервис Caterprice незаменим при поиске и организации различных выездных мероприятий, начиная от банкетов – и, заканчивая корпоративными обедами. Любому клиенту, желающему организовать банкет своими силами, бывает непросто учесть все нюансы и предотвратить все возможные проблемы.

Среди огромного разнообразия предложений по проведению выездных ресторанных банкетов, нелегко выбрать исполнителя, отвечающего ряду важных требований:

наличие большого опыта работы;

наличие гарантий качества на все блюда;

профессионализм обслуживающего персонала;

чёткость действий и соблюдение сроков мероприятия.

Выездной ресторан: плюсы поиска по порталу Caterprice

Когда необходимо срочно осуществить поиск выездного ресторана для обслуживания любого торжества, разумнее всего обратиться к услугам профессионального портала Caterprice. Данный агрегатор уникален, он позволяет:

Сравнить множество предложений различных ресторанов.

Сделать точечный выбор оптимального предложения.

Для удобства выбора, перед подачей клиенту, весь пакет предложений, будет тщательно сформирован и предоставлен в удобном для сравнения едином формате.

В случае возникновения вопросов, портал Caterprice предоставляет право:

получить быстрый ответ от персонального менеджера;

написать в чат на страницу сайта;

воспользоваться форматом «обратный звонок».





Кэшбэк следующего заказа на Caterprice

Поиск «своего» ресторана на портале Caterprice гарантирует не только оперативность и надёжность, но предоставление максимально выгодных условий: агрегатор дарит своим постоянным клиентам неплохой кэшбэк на очередной заказ. Чем чаще происходит обращение на портал, тем выгоднее поиск оптимального исполнителя.

Важно! Уровень целевого лида, при расчёте затратной суммы на проведение выездного торжества, должен быть выше 50.000 руб.

Кейтеринговый сервис Caterprice гарантирует:

получение помощи при выборе исполнителя выездного банкета;

получение помощи в определении бюджетных расходов;

рассылку самых «вкусных» предложений от известных ресторанов;

возможность осуществления заявки в пару кликов.

Кейтеринг сервиса Caterprice – это минимум организационных проблем, связанных с администрированием выездного торжества, и максимум удовольствия от его проведения и отдыха.