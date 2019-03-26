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AGL DIVISION
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Бизнес — 26 Марта 2019, 21:51
Если ваша компания выпускает продукцию, которая востребована в ЕС, необходимо позаботиться о ее доставке. Осуществить подобную доставку самостоятельно - невозможно. Необходимо найти компанию, занимающейся подобными работами. AGL DIVISION является именно такой компанией, которая владеет таможенным и обычным складами, а также складской площадью временного хранения. Вместе с этим она имеет площади, на которых выполняется складирование генеральных грузов. Высококвалифицированные специалисты AGL DIVISION обладают многолетним опытом обработки грузов различного назначения. Поэтому проблем с доставкой и дальнейшей дистрибуцией ваших товаров здесь не возникнет.
AGL DIVISION - это технический импортер в ес, предлагающий сервис высочайшего уровня. Все складские помещения и площади компании расположены на территории ЕС, в польском Люблине. Управляются хозяйства с применением программного продукта Qguar WMS. С ее помощью обеспечивается эффективное управление хранившейся на складах товарной массы, которая принадлежит различным контрагентам. Крупные заказчики могут воспользоваться бесплатным доступом к данным касательно складских остатков. Им компания предоставляет в пользование удобный веб-интерфейс.
Консолидация всех товаров или же грузов, импортируемых в ЕС, осуществляется на люблянских складах. Отсюда они отправляются в страны назначения с использованием различных видов транспорта. Команда AGL DIVISION гарантирует каждому заказчику эффективную и быструю дистрибуцию любых товаров в выбранные ими страны Евросоюза. Также не стоит беспокоиться по поводу сохранности вашей продукции. Она будет хранится на складах с круглосуточным видеонаблюдением, постами охранников, а также противопожарной сигнализацией. Специалисты компании всегда следуют поручениям заказчиков, выбирая наиболее подходящие решения. AGL DIVISION также имеет собственное логистическое подразделение, занимающееся выбором маршрута и транспортных средств для организации ваших грузоперевозок.
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