Шорты для бойцов MMA

Когда будущий боец впервые приходит на занятия по смешанным единоборствам, тренер и старшие ребята упоминают о необходимости базовой защиты — шлема, перчаток, бинтов и капы. Между тем, абсолютно любой элемент экипировки спортсмена может как приблизить его к победе в спарринге, так и отдалить от нее. Если вам кажется, что великие боксеры, борцы, тхэквондисты и бойцы ММА показывают одинаковые результаты в любой одежде, вы крупно ошибаетесь. Что касается конкретно смешанных единоборств, наибольшую проблему или помощь могут предоставить шорты. Бойцовские шорты для занятия ММА обязаны быть удобными — и точка! Просто потому, что этот спорт не только один из самых стремительных и подвижных видов единоборств, но также включает множество приемов с использованием ног. Прыжки, прямые удары и удары с разворотом, подсечки и многие другие движения часто требуют мгновенной реакции, максимальной скорости и силы. Соответственно, неудобные шорты элементарно приведут к поражению намного быстрее, чем пропущенный удар в голову. В интернет-магазине WARRIORMMA вы сможете приобрести самые качественные и подходящие шорты для смешанных единоборств, заказать которые можно онлайн, не выходя из дома, буквально в один клик. Спешите подать заявку и купить шорты ММА как можно скорее — мы с нетерпением ждем вашего звонка или электронной формы.

Как выбрать размер шортов для ММА?



При выборе спортивных шорт мужского типа для ММА, в первую очередь необходимо определиться с подходящим размером. Это вполне логично, ведь на складе редко в наличии весь размерный ряд одной модели. Сортируя вещи в каталоге по размерам, можно максимально упростить и ускорить процедуру выбора шорт для занятий ММА. Для того, чтобы точно не ошибиться в измерениях, необходимо измерять талию и бедра в соответствии с правилами:

ОТ (обхват талии) — по правилам измеряется в самой узкой части талии. Сантиметровая лента должна сама соскользнуть в место наименьшего сопротивления;

ОБ (обхват бедер) — наоборот, измеряется в самом широком месте бедер. Нужно найти эту точку визуально с двух сторон сомкнувшихся бедер. Важно: меряется не одна нога, а два бедра вместе. Это обязательное условие.

Результаты сравниваются с показателями европейской и российской размерной сетки. Таким образом, размеры шортов для занятий ММА совершенно несложно подобрать. Важно лишь понимать, что всегда лучше приобрести спортивную вещь на размер больше, нежели на размер меньше. Кроме того, некоторые модели маломерят — это тоже нужно учитывать. Но грамотный консультант или продавец всегда разбирается в своем ассортименте. Например, специалисты интернет-магазина WARRIORMMA запросто помогут подобрать нужные шорты по размеру.

Брендовые шорты для MMA от WARRIORMMA

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