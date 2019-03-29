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Доработка двигателя МС-2 обойдется в 12,3 млрд. рублей
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Бизнес — 29 Марта 2019, 22:44
Тендерный сайт moscow.initpro.ru объявил о новой закупке «ОКР «Улучшение эксплуатационных характеристик, увеличение ресурса и надежности. Валидация сертификата типа двигателя ПД-14 EASA" Шифр "Валидация ПД-14". Заказчик – Минпромторг Российской Федерации.
Срок подачи заявок – с 23 марта по 18 апреля 2019 года. Цена закупки – 12 280 850 300 рублей. Торг проводится в виде открытого конкурса в электронной форме. Финансирование осуществляется из Федерального бюджета.
Что необходимо сделать победителю
Победителю предстоит довести параметры двигателя ПД-14 до эксплуатационных характеристик согласно требованиям технического задания:
Процесс работы разбит на 9 стадий. Необходима доработка двигателей по увеличению ресурса, достижение параметров массы для испытаний по проверке и подтверждению эффективности проведенных мероприятий.
Предстоит проведение дополнительных сертификационных и квалификационных работ по обеспечению валидации EASA:
Характеристики дорабатываемого двигателя должны обеспечить функционирование его на самолете МС-21-300.
Исполнитель должен предоставить заказчику отчеты и доказательную документацию в обеспечении валидации EASA по требованиям сертификационного базиса к материалам.
Выполнение задание должно проходить в режиме защиты государственной тайны и соблюдения конфиденциальности сведений в соответствии с Законом Российской Федерации. Заказчик вправе потребовать от исполнителя предъявление информационно-аналитических материалов и данных. Рабочая документация должна соответствовать требованиям государственных стандартов РФ.
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