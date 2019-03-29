Доработка двигателя МС-2 обойдется в 12,3 млрд. рублей

Тендерный сайт moscow.initpro.ru объявил о новой закупке «ОКР «Улучшение эксплуатационных характеристик, увеличение ресурса и надежности. Валидация сертификата типа двигателя ПД-14 EASA" Шифр "Валидация ПД-14". Заказчик – Минпромторг Российской Федерации.

Срок подачи заявок – с 23 марта по 18 апреля 2019 года. Цена закупки – 12 280 850 300 рублей. Торг проводится в виде открытого конкурса в электронной форме. Финансирование осуществляется из Федерального бюджета.

Что необходимо сделать победителю

Победителю предстоит довести параметры двигателя ПД-14 до эксплуатационных характеристик согласно требованиям технического задания:

увеличить надежность и прочность двигателя;

снять эксплуатационные ограничения;

произвести валидацию сертификата типа двигателя ПД-14 EASA.

Процесс работы разбит на 9 стадий. Необходима доработка двигателей по увеличению ресурса, достижение параметров массы для испытаний по проверке и подтверждению эффективности проведенных мероприятий.

Предстоит проведение дополнительных сертификационных и квалификационных работ по обеспечению валидации EASA:

изготовление деталей, узлов, частей для доработки двигателей и испытаний на установках и стендах;

подготовка установок и стендов для проведения испытаний двигателей и узлов;

доработка двигателей для испытаний;

проведение дополнительных автономных инженерных сертификационных и квалификационных испытаний агрегатов, узлов, составных частей, систем;

проведение дополнительных инженерных сертификационных работ;

снятие эксплуатационных ограничений;

работы по адаптации двигателя ПД-14 к самолету МС-21;

корректировка РКД по результатам испытаний;

сертификация второстепенных изменений.

Характеристики дорабатываемого двигателя должны обеспечить функционирование его на самолете МС-21-300.

Исполнитель должен предоставить заказчику отчеты и доказательную документацию в обеспечении валидации EASA по требованиям сертификационного базиса к материалам.

Выполнение задание должно проходить в режиме защиты государственной тайны и соблюдения конфиденциальности сведений в соответствии с Законом Российской Федерации. Заказчик вправе потребовать от исполнителя предъявление информационно-аналитических материалов и данных. Рабочая документация должна соответствовать требованиям государственных стандартов РФ.