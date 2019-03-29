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Как в 2019 году заказать товар в Крым с Алиэкспресс

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Бизнес — 29 Марта 2019, 22:45

Проблемы, возникающие у жителей полуострова с тем, как оформляется с Алиэкспресс доставка в Крым, заставляют искать пути выхода из создавшейся ситуации. Препятствия возникают как на стадии оплаты покупки, так и в части, касающейся доставки оплаченного товара по крымскому адресу. Некоторые пытаются самостоятельно обойти запреты, выбирая самые разные способы. Однако самым действенным из них является обращение к услугам специально созданных сервисов, позволяющих беспроблемно заказать, а также оплатить выбранный на ресурсе товар.


Алиэкспресс в Крыму

Способы оформления и оплаты покупки для жителей Крымского полуострова

Как сделать заказ на Алиэкспресс в Крыму – вопрос, который интересует его жителей, желающих заказывать качественные китайские товары при помощи популярной международной платформы интернет-покупок. Можно использовать несколько методов, среди которых:

  • оформление нового аккаунта, адреса;
  • заказ через друзей, родственников из других регионов;
  • задействование бесплатных сервисов, созданных специально для жителей полуострова.

Первый способ, как с Алиэкспресс заказать в Крым нужный товар, предполагает создание аккаунта, не привязанного к крымскому IP, через один из VPN-сервисов. С помощью таких программ можно указать для ресурса любую страну проживания, которую выберет заказчик. Это снимет запрет для прохождения платежа, получения посылки.

Второй способ, как заказать с Алиэкспресс в Крым 2019, – это обращение к близким, которые живут в других регионах. Этот способ будет более дорогим, поскольку предполагает двойную плату за доставку. После заказа и получения отправления по своему адресу близкие должны будут переслать его настоящему заказчику.

Самое комфортное решение проблемы, как оформить заказ на Алиэкспресс в Крыму, – использовать возможности специализированных сервисов, например, Vezooka. Став их клиентом, можно не беспокоиться о своевременном прохождении платежей, доставке покупки.


Крым и Aliexpresses

Что потребуется для покупки

Заказать выбранный товар на сайте Vezooka можно бесплатно – работу сервиса оплачивает продавец. Покупателю потребуется открыть карту банка, оформить кошелек на Киви, Webmoney или «Яндекс.Деньги». Также нужны документы, удостоверяющие личность, чтобы получать посылки, указание адреса проживания (индекс почтового отделения, расположенного рядом с вами). Так у вас не будет трудностей с заказом на Алиэкспресс.



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