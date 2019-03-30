Двойные узелки для ваших шнурков

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Бизнес — 30 Марта 2019, 16:19
Называйте меня человеком, который портит настроение другим, но у меня возникли проблемы с написанием курсовой работы по теме «всеобщее управление качеством» (TQM), помешавшие мне успешно окончить учебу на факультете повышения квалификации экономистов при Чикагском университете.
Программа повышения квалификации высших руководителей включает изучение курса TQM и в качестве инструмента для достижения этой цели пропагандирует использование индивидуальных перечней контрольных вопросов. За образец берется компьютеризированная схема оценки дефектов, применяемая вице-президентом одной крупной корпорации. Мне удалось выяснить, что в возглавляемой им компании предусмотрен широкий план изменений; тем не менее я готов простить ему выбор «своевременного прибытия на совещания» как ключевой пункт в его личной программе оценки качества. (В конце концов, нет ничего плохого в том, что даже самая важная персона прибудет на совещание вовремя.) Правда, меня несколько смущает пункт «чистый стол», а такие пункты, как «пострижен», «в начищенных до блеска туфлях» и «в отутюженной рубашке» (3 из 12 предположительно важнейших условий) просто выводят меня из себя. Однако его привычка представлять эти «дефекты» в графическом виде заставляет меня лезть на стену.13
Между тем я не думаю, что именно это имел в виду покойный доктор Деминг, когда колесил по Америке (в то время ему было уже далеко за восемьдесят), воспевая оды качеству.
Теперь-mo я понимаю, в чем главная проблема управления. За 139 долларов глубокоуважаемая Американская ассоциация управления предоставит вам возможность прослушать шестичасовой курс «Как на совершенно законных основаниях уволить работника, если вас не устраивает его отношение к работе». Согласно статье в Harper’s, прослушав его, вы освоите следующие премудрости.
■ Наконец-то! Способ выявления и разоблачения работников, которые разводят сплетни у вас за спиной.
■ Три правила поведения с ипохондриками, которые злоупотребляют вашей политикой предоставления отпуска по болезни (но не нарушают ее).
■ Как избавиться от чувства вины, которое может возникнуть у вас в результате увольнения работника, не справляющегося со своими обязанностями.14
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