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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Марта 2019, 16:20
Увольнение любого человека влечет за собой для него крайне неприятные последствия. Сказать, что я не люблю увольнять людей, значит не сказать почти ничего. Увольняя человека, вы калечите ему жизнь, даже если это делается во имя достижения неких благих долгосрочных целей. Увольняя человека, вы также расписываетесь в том, что: 1) у вас плохо работает отдел кадров, занимающийся наймом персонала; 2) плохо налажена работа по обучению и повышению квалификации служащих; или 3) и то и другое. Самым вероятным вариантом является третий.
После увольнения любого работника — будь то секретарь или вице-президент—у меня, как правило, начинаются головные боли, иногда на теле появляется сыпь. В тот день, когда увольнение работника перестанет вызывать у вас негативные эмоции, приходит время уволиться самому. Точка.
Дизайн — важный фактор
Жизненно важный. Для изделий — несомненно.
Но, как бы странным это ни показалось вначале, дизайн еще более важен для услуг.
Несколько лет тому назад гарвардский гуру в области маркетинга Тед Левитг сообщил тем, кто не счел за труд прислушаться к его словам: если вы выпускаете материальную продукцию (самолеты, корабли, автомобили, перочинные ножи), постарайтесь выделиться на фоне конкурентов, делая упор на нематериальной продукции (например, услуги); если же вы выпускаете нематериальную продукцию (банковские или туристические услуги), постарайтесь выделиться на фоне своих конкурентов, делая упор на материальном факторе — дизайне.
РесІЕх предлагает своим клиентам услугу своевременной доставки. Практика свидетельствует о том, что ґейЕх держит свое слово. Но эта компания добилась также выдающихся результатов и в области материальных факторов. Материальных? Конечно, таких как щеголеватые — и опрятные — грузовики компании. (Почему, ответьте мне, ради Бога, компании не хотят понять, что грузовики представляют собой одну из форм рекламы, причем такая реклама может быть как благоприятной, так и крайне неблагоприятной для них?) И удобные в использовании формы. (Почему, спрашиваю вас еще раз, большинство компаний не понимает, что форма является частью их имиджа и, следовательно, может служить как благоприятной, так и неблагоприятной рекламой для них?)
«Тот, кто боится коррупции, боится жизни». Произнеся эту фразу, известный политический деятель 1950—1960-х гг. Сол Алински отнюдь не намеревался пропагандировать цинизм, эгоизм и презрение к своим коллегам. Он лишь подчеркивал, что мы чересчур стесняем себя всевозможными рамками. Если же вы решительно и отважно ввязываетесь в драку, то очень часто вынуждены нарушать сложившиеся правила и традиции. (Назовите хотя бы одного настоящего реформатора, которому не пришлось бы этого делать. Лично мне такие неизвестны.)
Эпитафия для тех, чья жажда жизни сопоставима с той, которую демонстрируют колибри: «Что стало с?.. Хм, как бишь ее звали?»
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