Списание долгов через банкротство физического лица

Необходимые условия

Если у вас нет возможности заплатить по кредитам, можно попробовать объявить свою полную финансовую несостоятельность, и тогда долги будут полностью или частично списаны. По закону можно списать задолженности по долговым распискам, например, в случае причинения ущерба имуществу в ходе ДТП, по кредитам и займам. Однако далеко не все долги списываются. Нельзя убрать задолженности, связанные непосредственно с личностью кредитора. Это могут быть, например, алименты или же платежи, которые связаны с возмещением ущерба жизни и здоровью. Кроме того, не списывается оплата труда по трудовым договорам, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем. Все остальное по законодательству списать можно.

Кратко о процедуре для человека не искушенного в юридических вопросах.

Может появиться ощущение, что при нежелании законно платить долги стоит объявить себя банкротом. Однако это не вполне так. Во-первых, прохождение процедуры банкротства по закону доступно далеко не каждому. Во-вторых, она вовсе не исключает уплаты долгов.

Насчет объявления себя банкротом существуют разные мнения. Одни считают, что в процедуре больше плюсов, чем минусов, а другие наоборот.

Обычно банкротом признается тот, кто в течение трех и более месяцев имеет непогашенные задолженности на какую-то сумму. Заявление в арбитражный суд могут подать при этом как должник, так и кредиторы. Однако без наличия текущих просроченных долгов подача такого заявления становится невозможной. Закон о банкротстве дает легальную возможность списать все свои долги. Можно использовать его для конструктивного диалога с кредиторами и дать понять, что если они не пойдут на скидки и рассрочки, то могут остаться без ничего после того, как должник объявит себя банкротом.

Более подробно об объявлении себя банкротом можно прочитать здесь

Возможные подводные камни.

Закон не очень хорошо защищает права кредиторов. Если должник объявлен банкротом, то все имеющееся у него имущество обязательно подлежит реализации. Но в его число может не попасть то, что нельзя взыскать в рамках исполнительского производства, например, единственная квартира должника. Стоимость недвижимости при этом совершенно не имеет значения.

К процедуре банкротства обычно прибегают те должники, которые не планируют реструктуризации. Нет смысла реструктурировать долги, когда их можно просто списать.

Если имущества должника не хватило, чтобы погасить требования кредитора, то они считаются погашенными.

Следует помнить, что если должник предоставил заведомо неверную финансовую информацию, то процедура не удастся.

Зачем нужен финансовый управляющий.

Грамотный финансовый управляющий необходим для того, чтобы процедура банкротства была проведена безболезненно. Специалист поможет пройти через нее с максимальными выгодами и удовлетворить, насколько это возможно, требования кредиторов. Финансовый управляющий поможет убедить судебные органы в вашей несостоятельности.

Профессионал соберет весь необходимый пакет документов, подготовит доказательную базу. При обращении к нему вы сэкономите огромное количество времени, потому как вся работа будет сделана за вас.

Компания «Банкротство Юрист» оказывает весь пречень услуг по сопровождению банкротства физических лиц под ключ на любом из этапов процедуры. В стоимость включаются как услуги юриста, так и работа финансового управляющего. Напрямую обратиться к грамотному и опытному профессионалу – самый лучший, выгодный и разумный ход, который способен уберечь ваши имущество и финансы.

В компании трудятся настоящие профи. Юристконсульт обсудит с вами все детали проблемы в спокойной и доверительной обстановке. Будет роведен детальный анализ, оценка специфики и перспективы вашего банкротства, его подводные камни. Вам будут даны советы по подготовке к процедуре. Если же вы не намерены заниматься данным вопросом самостоятельно, то можно сразу доверить все специалистам и минимально участвовать в мероприятии.

Банкротство полно сложных и тонких нюансов. Очень часто должникам не стоит обольщаться и надеяться на полное списывание задолженностей. Хороший финансовый управляющий сделает так, чтобы вы заплатили как можно меньше и сохранили как можно больше.