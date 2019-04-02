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Разнообразие статей и отзывов об Аязе Шабутдинове: Википедия молчит, но говорят другие.

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Бизнес — 2 Апреля 2019, 22:07

Многие знают Аяза Шабутдинова как бизнесмена и спикера курсов для предпринимателей. Это действительно так, можно лишь добавить, что Аяз – успешный блогер и зарекомендовавший себя партнер для многих людей, желающих открыть собственное дело. Однако отзывы об Аязе Шабутдинове содержат множество подробностей (часто вымышленных) о фактах биографии и жизненном пути предпринимателя. О чем, в первую очередь, спорят пользователи интернета?


Аяз Шабутдинов отзывы

Множество изданий указывает на то, что отец Аяза Шабутдинова имел свой бизнес и сильно помог сыну на стартовом этапе. Противники подобных высказываний убеждены, что Аяз начал свое дело «с нуля». Сам предприниматель в комментариях указывал, что предприятие отца к моменту, когда Аяз занялся им, практически не имело прибыли, зато обросло множеством проблем и должников. Аяз в определенной степени помог разрешить кризисную ситуацию, но после занялся собственным бизнесом, деньги на который получил в кредит в Тинькофф-банке. Так что, если отец и помогал будущему предпринимателю, то только советами и достойным примером. Поэтому отзывы о «скрытом» бизнесе отца Аяза Шабутдинова не имеют под собой основания.

Другие пользователи упрекают Шабутдинова в том, что он учит предпринимательству, не имея собственного опыта. Оппоненты обычно приводят им в опровержение реально существующие направления, в которых успешно развивается холдинг Like. Это хостелы, кофейни, пиццерии, шоу-агентство, курсы для детей, бизнес -школа. Аяз Шабутдинов предпочитает экспериментировать во многих сферах и часто его опыты становятся успешными, приводят к формированию нового направления и появлению франшизы.

Ходят жаркие споры относительно того, что происходит на курсах Лайк центра. Дает Аяз Шабутдинов реальную информацию или «сколачивает» секту своих последователей с целью раскрутки? На этот вопрос лучше всего отвечает сам предприниматель. Он пишет, что основная задача курсов рассказать о собственном опыте спикеров в бизнесе, а также сформировать партнерские связи между слушателями, которые впоследствии лягут в основу благоприятной предпринимательской среды.

Эти и другие отзывы об Аязе способны запутать даже самого беспристрастного читателя. Но не стоит отчаиваться, в этой массе информации всегда выделяются материалы, подкрепленные реальными цифрами и данными, комментариями экспертов и партнеров Аяза Шабутдинова по бизнесу. Следует лишь вооружиться здоровым скепсисом и терпением, чтобы понять истинное положение вещей.



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