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Стиль лофт в интерьере: материалы и фишки

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Бизнес — 2 Апреля 2019, 22:08

Сейчас существует огромное количество вариантов интерьера, в которых не так-то просто разобраться. VSN Realty помогает определиться с будущим ремонтом и рассказывает о невероятно популярном стиле лофт.

Материалы

Главная составляющая стиля лофт – материалы. Грубые, природные текстуры. Ощущения. Задача дизайнера, составляющего интерьер в стиле лофт не только в том, чтобы подобрать те или иные предметы мебели и отделку, необходимо создать атмосферу в квартире. Лофт – то, что нужно прочувствовать.


Стиль Лофт

Кирпич

У этого стиля немного конкретных требований. Первое и основное, что приходит в голову при мысли об интерьере в стиле лофт – кирпичная кладка. Лучше всего использовать состаренный, неоднородный кирпич или специальные стенные панели. Использование панелей не только делает процесс проще, но и помогает сэкономить пространство, которое съел бы полноценный кирпич.

С другой стороны, у использования полноценного кирпича есть твои преимущества. Дополнительная тепло- и звукоизоляция, которых можно достичь при помощи этого пористого материала могут стать ключевым преимуществом в случае, если у вас тонкие стены.


Стиль Лофт

Кирпичными могут быть не все стены – можно остановиться на одной акцентной, а остальные декорировать штукатуркой или покрасить в нейтральные цвета.

Древесина

Второй материал, на который стоит обратить внимание – натуральная древесина или её имитация. Это могут быть как крупные объекты, так и небольшой, но стильный столик. Лучше всего смотрятся поверхности из цельной древесины, причём её цвет может быть любым, от акации до ореха, махагони или венге, на ваше усмотрение.


Стиль Лофт

Одна из особенностей стиля лофт – показательная небрежность, так что самодельная мебель будет тут идеально к месту. Если у вас немного опыта. Лучше сконцентрироваться на покупной мебели, которой можно добавить индивидуальности с помощью морилки.

Металл

Металлические элементы также часто используются в лофтовых интерьерах. Часто это крашеный металл, обычно в белый или чёрный цвета – но никто не мешает использовать в качестве яркого акцента и другие цвета. Ярко-желтый, бирюзовый или красный могут стать основой для интерьера.


Стиль Лофт

Металлическими могут быть как каркасы мебели, так и шкафы, лампы или просто интересные геометрические конструкции.


Стиль Лофт

Даже если вы не готовы реализовать полноценный проект в стиле лофт, присмотритесь к некоторым идеям, предложенным в этой статье. Они могут помочь сделать ваш дом более уютным и стильным, даже если применить только часть предложенных решений.



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