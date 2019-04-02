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Стиль лофт в интерьере: материалы и фишки
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Бизнес — 2 Апреля 2019, 22:08
Сейчас существует огромное количество вариантов интерьера, в которых не так-то просто разобраться. VSN Realty помогает определиться с будущим ремонтом и рассказывает о невероятно популярном стиле лофт.
Материалы
Главная составляющая стиля лофт – материалы. Грубые, природные текстуры. Ощущения. Задача дизайнера, составляющего интерьер в стиле лофт не только в том, чтобы подобрать те или иные предметы мебели и отделку, необходимо создать атмосферу в квартире. Лофт – то, что нужно прочувствовать.
Кирпич
У этого стиля немного конкретных требований. Первое и основное, что приходит в голову при мысли об интерьере в стиле лофт – кирпичная кладка. Лучше всего использовать состаренный, неоднородный кирпич или специальные стенные панели. Использование панелей не только делает процесс проще, но и помогает сэкономить пространство, которое съел бы полноценный кирпич.
С другой стороны, у использования полноценного кирпича есть твои преимущества. Дополнительная тепло- и звукоизоляция, которых можно достичь при помощи этого пористого материала могут стать ключевым преимуществом в случае, если у вас тонкие стены.
Кирпичными могут быть не все стены – можно остановиться на одной акцентной, а остальные декорировать штукатуркой или покрасить в нейтральные цвета.
Древесина
Второй материал, на который стоит обратить внимание – натуральная древесина или её имитация. Это могут быть как крупные объекты, так и небольшой, но стильный столик. Лучше всего смотрятся поверхности из цельной древесины, причём её цвет может быть любым, от акации до ореха, махагони или венге, на ваше усмотрение.
Одна из особенностей стиля лофт – показательная небрежность, так что самодельная мебель будет тут идеально к месту. Если у вас немного опыта. Лучше сконцентрироваться на покупной мебели, которой можно добавить индивидуальности с помощью морилки.
Металл
Металлические элементы также часто используются в лофтовых интерьерах. Часто это крашеный металл, обычно в белый или чёрный цвета – но никто не мешает использовать в качестве яркого акцента и другие цвета. Ярко-желтый, бирюзовый или красный могут стать основой для интерьера.
Металлическими могут быть как каркасы мебели, так и шкафы, лампы или просто интересные геометрические конструкции.
Даже если вы не готовы реализовать полноценный проект в стиле лофт, присмотритесь к некоторым идеям, предложенным в этой статье. Они могут помочь сделать ваш дом более уютным и стильным, даже если применить только часть предложенных решений.
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