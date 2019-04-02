вторник
|
Что такое ЧОП?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 2 Апреля 2019, 22:10
Глядя на историю человечества, сложно представить хоть одно столетие, прошедшее без локальных и мировых конфликтов, ведь в погоне за властью появлялись и исчезали целые государства. Несмотря на это, нельзя утверждать что войны были двигателем прогресса, ведь наиболее развитыми странами оставались именно те, которым удалось избежать конфликтов, и приспособиться к текущим условиям.
Вопрос безопасности является одним из наиболее острых даже в 21 веке, поэтому на рынке услуг появились новые игроки, профессионально занимающиеся обеспечением безопасности государственных и частных лиц. На постоянной основе для охраны правопорядка используются внутренние войска, такие как полиция и армия, тем не менее есть и специализированные частные охранные предприятия.
Причины и история возникновения ЧОП
Главной особенностью государственных служб безопасности является их равномерное распределение усилий для каждого гражданина. Но некоторые жители хотят быть уверенными в собственной безопасности не только во время каких-либо происшествий, но и в мирное время.
Таким образом образовался большой спрос на услуги частных компаний, предоставляющих подобные услуги.
ЧОП — частное охранное предприятие, которое самостоятельно занимается физической, тактической и психологической подготовкой специалистов, обеспечением их техническими средствами самозащиты. Кроме этого, благодаря развитию сферы электроники, ЧОП разрабатывает и внедряет системы защиты на различных объектах физических и юридических лиц.
На постсоветском пространстве частные охранные предприятия начали деятельность с 1991 года, в этот период уровень преступности был максимально высоким, и люди стремились обеспечить безопасностью себя и свое окружение.
Особенности и разновидности современных ЧОП
Отличием ЧОП от полиции являются полномочия, поскольку охранники делают все возможное для обеспечения безопасности доверенного им объекта или человека. Охрана не занимается розыскными мероприятиями и оперативной работой, поскольку не имеет на это законных оснований.
Основной перечень услуг ЧОП:
Кроме этого, для повышения эффективности работы ЧОП, создаются специальные подразделения, выполняющие лишь определенный вид задач. Если вы ищете частное охранное предприятие (ЧОП) в Москве и области, обратите внимание на www.chop-druzhina.ru.
К ним относятся:
Лицензирование и требования к сотрудникам ЧОП
Охранное предприятие получает лицензию на ведение этого вида деятельности. Необходимые проверки проводятся на протяжении 2 месяцев, после чего выдается лицензия сроком на 5 лет (после окончания продлевается таким же образом).
Начальник ЧОП должен иметь высшее образование, а все работники должны проходить аттестацию и получать сертификаты наличия необходимой квалификации.
Таким образом ЧОП являются специализированными учреждениями, занимающиеся обеспечением безопасности для всех видов объектов и лиц, и в отличие от государственных структур, они всегда придут к вам на помощь по первому же зову.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода 0 -2
ночью -2 -4 утром +1 +3
Котировки
Партнеры