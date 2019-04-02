Что такое ЧОП?

Глядя на историю человечества, сложно представить хоть одно столетие, прошедшее без локальных и мировых конфликтов, ведь в погоне за властью появлялись и исчезали целые государства. Несмотря на это, нельзя утверждать что войны были двигателем прогресса, ведь наиболее развитыми странами оставались именно те, которым удалось избежать конфликтов, и приспособиться к текущим условиям.





Вопрос безопасности является одним из наиболее острых даже в 21 веке, поэтому на рынке услуг появились новые игроки, профессионально занимающиеся обеспечением безопасности государственных и частных лиц. На постоянной основе для охраны правопорядка используются внутренние войска, такие как полиция и армия, тем не менее есть и специализированные частные охранные предприятия.

Причины и история возникновения ЧОП

Главной особенностью государственных служб безопасности является их равномерное распределение усилий для каждого гражданина. Но некоторые жители хотят быть уверенными в собственной безопасности не только во время каких-либо происшествий, но и в мирное время.

Таким образом образовался большой спрос на услуги частных компаний, предоставляющих подобные услуги.





ЧОП — частное охранное предприятие, которое самостоятельно занимается физической, тактической и психологической подготовкой специалистов, обеспечением их техническими средствами самозащиты. Кроме этого, благодаря развитию сферы электроники, ЧОП разрабатывает и внедряет системы защиты на различных объектах физических и юридических лиц.

На постсоветском пространстве частные охранные предприятия начали деятельность с 1991 года, в этот период уровень преступности был максимально высоким, и люди стремились обеспечить безопасностью себя и свое окружение.

Особенности и разновидности современных ЧОП

Отличием ЧОП от полиции являются полномочия, поскольку охранники делают все возможное для обеспечения безопасности доверенного им объекта или человека. Охрана не занимается розыскными мероприятиями и оперативной работой, поскольку не имеет на это законных оснований.

Основной перечень услуг ЧОП:

Физическая охрана.

Защита личного имущества.

Защита корпоративных объектов.

Охрана ТСЖ и многоквартирных домов.

Защита общественных заведений.

Разработка и внедрение современных систем защиты.

Сопровождение массовых мероприятий.

Консалтинговые услуги.

Внутренний аудит компаний.





Кроме этого, для повышения эффективности работы ЧОП, создаются специальные подразделения, выполняющие лишь определенный вид задач. Если вы ищете частное охранное предприятие (ЧОП) в Москве и области, обратите внимание на www.chop-druzhina.ru.

К ним относятся:

Группы индивидуальной защиты.

Подразделения безопасности инкассаторов.

Группы наблюдения.

Подразделения специального реагирования.

Постовая охрана.

Технические специалисты.

Лицензирование и требования к сотрудникам ЧОП

Охранное предприятие получает лицензию на ведение этого вида деятельности. Необходимые проверки проводятся на протяжении 2 месяцев, после чего выдается лицензия сроком на 5 лет (после окончания продлевается таким же образом).





Начальник ЧОП должен иметь высшее образование, а все работники должны проходить аттестацию и получать сертификаты наличия необходимой квалификации.

Таким образом ЧОП являются специализированными учреждениями, занимающиеся обеспечением безопасности для всех видов объектов и лиц, и в отличие от государственных структур, они всегда придут к вам на помощь по первому же зову.