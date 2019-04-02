02
апреля 2019
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Что такое ЧОП?

Что такое ЧОП?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 2 Апреля 2019, 22:10

Глядя на историю человечества, сложно представить хоть одно столетие, прошедшее без локальных и мировых конфликтов, ведь в погоне за властью появлялись и исчезали целые государства. Несмотря на это, нельзя утверждать что войны были двигателем прогресса, ведь наиболее развитыми странами оставались именно те, которым удалось избежать конфликтов, и приспособиться к текущим условиям.


Вопрос безопасности является одним из наиболее острых даже в 21 веке, поэтому на рынке услуг появились новые игроки, профессионально занимающиеся обеспечением безопасности государственных и частных лиц. На постоянной основе для охраны правопорядка используются внутренние войска, такие как полиция и армия, тем не менее есть и специализированные частные охранные предприятия.

Причины и история возникновения ЧОП

Главной особенностью государственных служб безопасности является их равномерное распределение усилий для каждого гражданина. Но некоторые жители хотят быть уверенными в собственной безопасности не только во время каких-либо происшествий, но и в мирное время.

Таким образом образовался большой спрос на услуги частных компаний, предоставляющих подобные услуги.


ЧОП — частное охранное предприятие, которое самостоятельно занимается физической, тактической и психологической подготовкой специалистов, обеспечением их техническими средствами самозащиты. Кроме этого, благодаря развитию сферы электроники, ЧОП разрабатывает и внедряет системы защиты на различных объектах физических и юридических лиц.

На постсоветском пространстве частные охранные предприятия начали деятельность с 1991 года, в этот период уровень преступности был максимально высоким, и люди стремились обеспечить безопасностью себя и свое окружение.

Особенности и разновидности современных ЧОП

Отличием ЧОП от полиции являются полномочия, поскольку охранники делают все возможное для обеспечения безопасности доверенного им объекта или человека. Охрана не занимается розыскными мероприятиями и оперативной работой, поскольку не имеет на это законных оснований.

Основной перечень услуг ЧОП:

  • Физическая охрана.
  • Защита личного имущества.
  • Защита корпоративных объектов.
  • Охрана ТСЖ и многоквартирных домов.
  • Защита общественных заведений.
  • Разработка и внедрение современных систем защиты.
  • Сопровождение массовых мероприятий.
  • Консалтинговые услуги.
  • Внутренний аудит компаний.

Кроме этого, для повышения эффективности работы ЧОП, создаются специальные подразделения, выполняющие лишь определенный вид задач. Если вы ищете частное охранное предприятие (ЧОП) в Москве и области, обратите внимание на www.chop-druzhina.ru.

К ним относятся:

  • Группы индивидуальной защиты.
  • Подразделения безопасности инкассаторов.
  • Группы наблюдения.
  • Подразделения специального реагирования.
  • Постовая охрана.
  • Технические специалисты.

Лицензирование и требования к сотрудникам ЧОП

Охранное предприятие получает лицензию на ведение этого вида деятельности. Необходимые проверки проводятся на протяжении 2 месяцев, после чего выдается лицензия сроком на 5 лет (после окончания продлевается таким же образом).


Начальник ЧОП должен иметь высшее образование, а все работники должны проходить аттестацию и получать сертификаты наличия необходимой квалификации.

Таким образом ЧОП являются специализированными учреждениями, занимающиеся обеспечением безопасности для всех видов объектов и лиц, и в отличие от государственных структур, они всегда придут к вам на помощь по первому же зову.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  дети  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  игры  инвестиции  интернет  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама 
Актуальные Новости 		  ﻿
Погода 0 -2
ночью -2 -4 утром +1 +3
Котировки
USD ЦБ РФ 65,4176 0.6829
EUR ЦБ РФ 73,4967 0.7737

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.hfp