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Мотивирование персонала в период перемен

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Бизнес — 6 Апреля 2019, 13:53

Этот раздел предназначен в первую очередь для менеджеров, отвечающих за управление, мотивацию и развитие персонала в период постоянного изменения организационных структур и процессов.
В современной нестабильной среде коммерческий успех зависит от сотрудников, применяющих на практике все свои таланты и способности. Тем не менее менеджеры рассматривают мотивацию как что-то мистическое. Отчасти это происходит из-за того, что разным людям требуется различная мотивация. Кроме того, упрощение структуры и «уплощение» иерархий создает опасность и неустойчивый морально-психологический климат. К тому же в современных организациях растет число сотрудников, работающих неполный рабочий день или по срочному договору, а такие люди труднее всего поддаются мотивированию.
1. Изучите литературу по теме.
Ознакомьтесь с теорией гигиены Герц- берга, теориями X и Y Мак-Грегора и иерархией потребностей Маслоу. Изучите дайджесты Management Library, чтобы получить более полное представление об основных принципах управления. Все это окажет неоценимую помощь в установлении честного и доверительного климата в компании.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ    
Твила Делл пишет: «Мотивация предполагает предоставление работникам того, чего они больше всего ожидают от работы. Чем больше вы сможете им дать, тем больше получите от них на самом деле необходимого вам, а именно: производительность, качество и службу».
ПРЕИМУЩЕСТВА
Философия и практика положительной мотивации призвана улучшить производительность труда и качество продукции, а также воспитать в сотрудниках преданность. Мотивация помогает персоналу вашей организации:
• достигать своих целей;
• добиваться вполне определенных перспектив;
• изыскивать возможности для изменений (перемен);
• воспитывать чувство самоуважения и развивать свои способности;
• управлять собственным развитием (ростом) и помогать в этом остальным.
НЕДОСТАТКИ
Практика успешной мотивации персонала практически не предполагает каких-либо реальных недостатков, и все же существуют некоторые преграды, в качестве которых могут выступать несведущие или отсутствующие в данный момент на работе менеджеры, неприспособленные помещения для работы, устаревшее оборудование и устоявшееся отношение. Довольно часто от сотрудников можно услышать следующее.
• «Нас не поощряют дополнительным денежным вознаграждением за более усердную работу».
• «Мы всегда так работаем».
• «Наше начальство не понимает, что мы делаем».
• «Об этом ничего не говорится в моих должностных инструкциях».
• «Меня все равно не уволят, даже если я не буду слишком стараться».
Подобные высказывания можно считать тревожным сигналом, такое отношение наносит вред организации.


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