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Постарайтесь устранять демотивирующие факторы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Апреля 2019, 13:54
Определите, что демотивирует ваш персонал. Среди таких факторов выделяются материальные (помещение, оборудование) и психологические (скука, несправедливость, невозможность карьерного роста, недостаточное признание). Некоторые проблемы разрешаются довольно просто, для других требуется больше времени. Одно то, что вы пытаетесь определить и устранить проблему, само по себе будет сильно мотивировать сотрудников.
Оказывайте поддержку.
Независимо от того, насколько требовательно ваша организация относится к ошибкам, наказывает сотрудников или поддерживает идею о том, что на ошибках учатся, служащим необходимо объяснить, на какого рода поддержку они могут рассчитывать. Людям нужно знать, до какой степени они могут отклоняться от установленных правил или проявлять инициативу, чтобы выйти за рамки привычных процессов. В практике мотивации и построения взаимоотношений зачастую различные трудности возникают из-за того, что сотрудники не получают необходимой поддержки.
С осторожностью подходите к стимулированию персонала.
В разговорах многие люди утверждают, что работают за деньги, а дополнительные льготы к зарплате не имеют для них особого значения. Конечно, деньги действительно занимают практически последнее место в списке мотивирующих факторов и не могут служить долговременным стимулом после повышения зарплаты. Дополнительные льготы очень эффективны для привлечения новых специалистов, но довольно редко стимулируют уже работающий персонал.
Продумайте необходимые действия.
Выслушайте сотрудников и попробуйте предпринять попытки изменить политику и отношение организации, проконсультировавшись с персоналом и профсоюзами. Предложите такую политику, которая включала бы гибкий рабочий график, систему вознаграждений и поощрений, продвижение по службе, обучение и развитие, вклад в общее дело.
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