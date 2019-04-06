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Продумайте способы внедрения изменений

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Апреля 2019, 13:54

Если в организации недостаточно серьезно относятся к мотивированию, возможно, придется пересмотреть весь стиль руководства. Один из человеческих инстинктов — сопротивление изменениям, даже если они приносят пользу. Способы привнесения перемен по- своему воздействуют на мотивирование или демотивирование, выступая либо ключом к успеху, либо причиной провала. Если вы:
• просто говорите — инструктируете или читаете монолог, — тем самым вы игнорируете надежды, ожидания и страхи своих подчиненных;
• не только говорите, но и стараетесь повлиять на людей, то помните, что даже неопровержимыми доводами нельзя долго убеждать без конструктивного диалога;
• консультируете, эффект будет заметным только в том случае, если все продумано заранее;
• ожидаете реального участия, совместное разрешение проблем и принятие решений нужно осуществлять вместе с теми, кому непосредственно придется внедрять изменения.
Определите приоритеты в обучении.
Любое изменение подразумевает обучение. Очень редко люди достигают успехов в учебе путем чтения книг или посещения различных курсов; наиболее действенно учат практика и опыт. Некоторые предпочитают сначала что-то попробовать, а потом уже оценивать, другие же считают полезным сначала изучить и оценить и лишь затем практиковаться.
В своей книге «Руководство по стилям обучения («Manual of Learning Styles»), изданной в 1992 году, Питер
Чем лучшего мнения люди о себе сейчас, тем лучше они будут потом. Положительная самооценка создает предпосылки для успеха. Лиза Джоронен
Хани и Алан Мамфорд различают четыре типа обучающихся.
1. Активисты любят участвовать в новых экспериментах, проблемах или возможностях. Им не слишком нравится роль пассивных наблюдателей.
2. Теоретики более склонны к теоретической стороне обучения. Им не нравится, когда с ними поступают необдуманно без видимых целей или причин.
3. Рефлекторы, или отражатели, любят выжидать и тщательно все обдумывать; не любят, когда на них оказывают давление.
4. Прагматики требуют получения связи между предметом обсуждения и самой работой. Такие люди лучше всего обучаются, когда могут проверить предмет изучения.
Ваши сотрудники лучше отреагируют на предложения, учитывающие самые оптимальные способы их действий.


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