Установите обратную связь

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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Апреля 2019, 13:55
Обратная связь представляет собой наиболее ценный элемент мотивационного цикла. Не заставляйте людей догадываться о том, как продвигаются их дела, каковы их успехи и достижения. Очень осторожно и предельно точно высказывайте свои комментарии, не забывая о предстоящих действиях или будущих целях.
ПОДУМАЙТЕ О СЛЕДУЮЩЕМ
Люди не против плыть в раскачивающейся лодке, если они уверены, что она плывет в нужном направлении.
Людям больше нравится, когда ими управляют, а не распоряжаются.
Нравится вам или нет, но ваше моральное состояние влияет на других людей.
Доверяйте людям выполнять работу на 25% лучше, чем от них ожидается.
Рекомендации
• Признайте, что нет ответов на все вопросы.
• Не поленитесь узнать, что сдерживает сотрудников.
• Не принуждайте людей, а вдохновляйте и направляйте их.
• Делитесь с подчиненными своими мыслями и соображениями.
Предостережения
• Не стройте предположений о том, что движет другими людьми.
• Не допускайте мысли о том, что все люди должны быть похожи на вас.
• Не заставляйте людей делать то, что якобы для них интересно.
• Не пренебрегайте вдохновением и возбуждением.
• Не перекладывайте на других свою работу — можно переложить лишь ответственность!
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