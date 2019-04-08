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Каркасные бассейны

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Бизнес — 8 Апреля 2019, 22:13

Любителям водных процедур идеально подойдут качественные морозоустойчивые бассейны, которые можно установить на даже или же загородном особняке. Такие резервуары можно использовать круглый год. В знойные летние дни вода в них будет прохладной, позволяя владельцам освежиться. А в зимние морозы бассейн можно превратить в прорубь, который идеально подойдет для оздоровительных процедур или же в собственный каток. Резервуары подобного рода являются морозостойкими и отлично выдерживают низкие температуры. Следовательно, бассейны каркасного типа можно назвать всесезонным оборудованием. Сливать воду с таких резервуаров не придется даже в морозные дни. 

Монтируется каркасный зимостойкий бассейн довольно просто. Состоит конструкция из металлического каркасного профиля и труб. А морозоустойчивость резервуара достигается за счет усиленных ребер жесткости. Наружная стенка из стали дополняется покрытием, которое увеличивает устойчивость конструкции к образованию коррозионных процессов или же механическим воздействиям Именно металлический каркас исключает возможность деформации бассейна, даже если в нем будет купаться вся семья. Внутри такого каркаса устанавливается чаша с отделкой из ПВХ-пленки, которая создает дополнительную гидроизоляцию. 

В комплектацию бассейна входят удобные при использовании и обслуживания элементы, в том числе водоочистные фильтры, насосное оборудование, лестница и поручни. Для установки такого оборудования специнструмент не требуется. Смонтировать бассейн на заранее выбранном месте с можно всего за час. Устанавливается конструкция в вырытый предварительно неглубокий котлован или же на открытую поверхность. Однако перед этим необходима подготовка поверхности. Грунт нужно разровнять, а сверху насыпать песок. Для бассейна лучше выбрать солнечное место на участке. Вода под солнечными лучами прогреется быстрее. 

Наш онлайн-магазин предоставляет дачникам богатый выбор бассейнов каркасного, морозоустойчивого типа различных размеров или же форм. Каждая из таких моделей отличается огромной вместительностью и может выдержать не только минусовые температуры, но и повышенные нагрузки. Кроме этого морозоустойчивые бассейны имеют множество преимуществ по сравнению с обычными аналогами. Прежде всего их не придется разбирать с наступлением холодов. В такое время достаточно набросить специальное покрывало, которое входит в базовую комплектацию бассейнов. Кроме этого каркасные бассейны являются долговечными и надежными изделиями, чего нельзя сказать о надувных аналогах. 

Благодаря наличию фильтров владельцам не придется часто менять воду, а монтаж конструкций отличается своей простотой и быстротой. Также отличаются каркасные бассейны легкостью ухода. Используются они круглогодично, вне зависимости от погоды или же температурных показателей. Конструкции отличаются своей износостойкостью и легко разбираются в случае необходимости. Так что их можно быстро перенести на иное место без особых усилий. Не менее важным преимущество является эстетическая привлекательность готовых конструкций. На них не действует ультрафиолет, не появляются сколы или же царапины. Бассейны поставляются заказчикам полностью готовыми к дальнейшему монтажу. В онлайн-каталоге заинтересованные покупатели смогут ознакомиться с детальными характеристикам каждой представленной модели. Производителями таких конструкций являются проверенные бренды, имеющие отменную репутацией. Следовательно, каждая модель морозоустойчивого бассейна абсолютно безопасна и отличается непревзойденным качеством. Эксплуатационный срок данных изделий составляет тридцать лет.

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