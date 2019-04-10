Более пятнадцати лет сеть магазинов Страйкбол Спорт занимается реализацией страйкбольного оружия, аксессуаров или же запчастей, которые поставляются проверенными производителями. Каждый сотрудник сети обладает игровым опытом и может предоставить квалифицированные консультационные услуги любому желающему. Кроме этого мы предлагаем каждому желающему выполнение тюнинга любого оружия, аренду оборудования или же заказ игры. Сеть обслуживает все российские регионы. Постоянные заказчики Страйкбол Спорт пользуются внушительными скидками, а оптовикам мы предлагаем наиболее выгодные условия сотрудничества.

Заинтересованная клиентура может воспользоваться и онлайн-магазином

, который обслуживает заказчиков дистанционно. Airsoft является другим названием Страйкбола. Это увлекательная и интересная командная игра, которая чем-то напоминает пейнтбол. Однако в ней не используются шарики с краской. По свой сути Страйкбол можно назвать маленькой войной, каждый участник которой является настоящим бойцом. Несмотря на то, что в подобных схватках используются ненастоящие пули, однако вы вполне ощущаете ту опасность, которую испытывает боец на поле брани. Отличаются такие игры невероятным выбросом адреналина, ночными засадами и настоящей военной экипировкой.

В нашем онлайн-магазине страйкбольного снаряжения заинтересованные покупатели найдут широчайший ассортимент амуниции или же оружия. Среди основных преимуществ Airsoftsports следует выделить доступные расценки, оперативную доставку и непревзойденное качество товаров. Также профессиональная команда онлайн-магазина занимается оптовыми поставками, благодаря которым заказчики экономят довольно солидные суммы. В случае возникновения различных вопросов, клиентура может воспользоваться квалифицированными консультационными услугами менеджеров.

Невозможно участвовать в страйкболе без соответствующего оружия.

, представленные в онлайн-каталоге магазина относятся к пневматике. Здесь посетители найдут модели на любой кошелек или же вкусовые предпочтения. Пистолеты представлены такими брендовыми производителями, как WE, Tokyo Marui, Gletcher, Cyma, KJW или же др. Также в магазине имеются винтовки марок AGM, Custom, BullGear, ARES, автоматы KRYTAC, LCT, Snow Wolf или же S&T. Поклонников более мощного оружия непременно заинтересуют наши коллекции гранатометов, пулеметов и дробовиков.

Не один страйкбольный поединок не может обойтись без аксессуаров, пиротехники, ЗУ или же аккумуляторов, которые также можно заказать в нашем онлайн-магазине. Здесь же представлены различные запчасти, предназначенные для страйкбола. Высококвалифицированные мастера помогут и в деле тюнинга снаряжения или же его ремонта. Чтобы приступить к такой игре, необходимо обзавестись удобной обувью, курткой и брюками, которые также можно приобрести в Airsoftsports. Лучшим вариантом будет заказ специального облегченного костюма. Также онлайн-магазин предлагает фанатам страйкбола богатый выбор футболок, толстовок и даже белья. Нельзя забывать и о маскировочных изделиях, рюкзаках, тактических перчатках или же головных уборах.