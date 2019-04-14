На что стоит обратить внимание при выборе школы маникюра



Искусство маникюра в современном мире вышло давно за грань обычного нанесения лака с дальнейшей полировкой ногтей. Сейчас все больше новых современных инструментов и технологий. Сюда стоит отнести покрытие гелем, наращивание, укрепление ногтевой пластины с помощью кератина, кракелюр. Новые виды дизайна с применением принтера – новые тренды в мире маникюра появляются ежегодно.

Центр обучения

Школа маникюра – это удобные аудитории, профессиональные учителя и самое современное оборудование, направленное на быстрое получение информации. Основная задача школы состоит в практическом применении маникюра, педикюра и наращивания ногтей на высоком уровне. Задача центра заключается в качественном обучении каждого студента необходимыми знаниями в сфере красоты.

Специализированные курсы

Курсы маникюра представлены в широкой палитре услуг для обучения. Какие вопросы возникают у начинающих чаще всего? Какие манипуляции проводятся инструментом, чтобы не нанести вред кутикулам и ногтям? Что нужно делать, чтобы продлить жизнь покрытию лака? От чего зависит качественный маникюр? Каков порядок проведения подготовительных работ? Все эти моменты вам расскажут опытные специалисты.





Перечислим несколько названий курсов:

Nail art – искусство украшения ногтей. За период обучения вас научат правильности нанесения покрытий, как готовить ногти к последующему украшению;

педикюр кислотный. Позволяет с помощью специального средства, содержащего в основе фруктовые и овощные кислоты, привести в порядок ваши стопы. За счет эффективного проникновения в огрубевшие участки и уплотнения на уровне клеток данная процедура решает многие проблемы;

изучение безопасности при работе с материалами и инструментами;

мастер-лешмейкер. Правильный выбор нужных материалов, применение необходимых инструментов. Это позволит вам овладеть профессией лэшмейкера. Вы сможете делать наращивание ресниц, ламинирование и биозавивку.

Курсы маникюра помогут вам получить нужные знания. Внешний вид, если он опрятный, почти всегда создает фундамент для впечатления о человеке. Это применимо и к ногтям, особенно женским. Маникюр и педикюр создают приятное впечатление или, наоборот, производят негативные эмоции. Ногтевой мастер – это человек, который всегда будет при работе. Эта работа доступна всем поколениям и удобна отсутствием привязки к месту работы, возможностью выезда на дом клиента.

Если есть желание стать частью мира красоты, креативности и творчества, тогда вы наш человек.