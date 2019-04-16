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Офисные кухни

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Бизнес — 16 Апреля 2019, 08:02

В современных квартирах и не только кухня считается самым важным местом. Это касается и офисных помещений, в которых все более часто можно встретить хорошо обустроенные кухни. Многие компании стараются обустроить для персонала место, где они могли быть приготовить пищу, пообедать, свободно общаясь между собой. Благодаря такому подходу компании заботятся о сохранении чистоты на рабочих местах, устранению разных запахов еды в конференц-залах или же коридорах офисных помещений. Как показывают исследования, отсутствие остатков еды или же крошек исключает возможность появления разных насекомых, в том числе и усатых соседей. Достигается такой эффект только после обустройства кухни в офисном помещении. 

Однако нельзя забывать о чистоте на кухне, чтобы она всегда блестела. Поможет в этом деле наш онлайн-магазин https://www.infolyubertsy.ru/list/166217, предлагающий заинтересованной клиентуре широкий спектр средств для качественной уборки кухонных помещений. Уход за кухней является важнейшим правилом в любом офисе. Чаще всего такой уход поручают работникам путем введения местных правил. Однако подобный подход не всегда работает, вызывая при этом серьезные конфликты. Можно также привлечь сторонних работников - уборщиц или же клининговые компании, которые с использованием дополнительных моющих средств сумеют добиться идеальной чистоты. 

Любые средства для уборки должны отличаться своим качеством. Среди них необходимо выделить концентрированные очистители стоков, высококонцентрированный очиститель жиров, разнообразные моющие средства, отличающиеся своими дезинфицирующими свойствами, очистители полом, растворители ржавчины, а также средства, эффективно удаляющие запахи. Необходимо также периодически чистить холодильники. К примеру, очистка рефрижератора от различных отходов должна выполняться регулярно. Кроме этого следует тщательно распределить обязанности персонала, занимающегося подобными работами и выбрать периодичность уборки. 

Для обустройства кухни вместе со столовой необходимо выбрать легко доступное место. Кроме этого данное помещение должно быть достаточно вместительным, чтобы сотрудники могли обедать без стеснения. Кроме этого придется приобрести большой стол вместе с соответствующим количеством стульев, чтобы каждый сотрудник мог комфортно усесться. Что же касается кухонной столешницы, ее должно хватить на несколько человек. Одним словом, кухонную комнаты следует адаптировать под количество сотрудников офисного помещения. Прежде чем приступить к организации кухни, лучше всего ознакомиться с концепциями эргономика или же рабочего треугольника. 

Перечисленные концепции можно назвать золотым правилом по установке трех базовых элементов оборудования, таких как плита/духовка, раковина и холодильных. Они представляют собой основу вершин треугольника. Если кухня будет просторной, хорошо освещенной и вентилируемой, то и отдых в таком помещении будет более комфортным. В кухонном помещении обязательно должны присутствовать сушилка, шкаф, раковина, электрочайник, холодильное оборудование, микроволновка, а также кулер для питьевой воды.

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