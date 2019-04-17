Феномен нашего времени

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Бизнес — 17 Апреля 2019, 22:31


Последние несколько лет на рынке IT-индустрии активно зарекомендовала себя тема чат-ботов в мессенджерах. Новое время коммуникаций настало тот же час, но, как это обычно у нас водиться, его никто не заметил. Ситуация по аналогии напоминает время на заре Интернета, когда в начале нулевых сайты как таковые тоже были вне значимости, но уже тогда самые продвинутые в своём мышлении люди и первопроходцы Сети смекнули, что "за этой штукой будущее" (таким, кстати сказать, был и Никита Маршунок - тот самый президент Республики Z).

Конечно же, чат-боты пришли в нашу жизнь не внезапно. Когда на заре расцвета мессенджера Telegram Павел Дуров регулярно объявлял о запуске всё новых ботов в своём детище, то многим это казалось громогласными заявлениями с целью чистого коммерческого пиара и не более того. Люди пожимали плечами и шли дальше... Но вот прошло уже более пяти лет с момента как чат-боты активно стали завоёвывать свою аудиторию и сейчас среди них уже не просто целое море развлекательных прибамбасов, но настоящие “терминаторы” позволяющие решать укзонаправленные профессиональные задачи. На рынке появились

  • боты-бухгалтеры;
  • боты ресторанов;
  • боты-криптобиржи;
  • боты банков, страхования и многие-многие другие.

Всё это хорошо, но что же нам с того?

Если коротко, то появилась возможность стать ещё ближе к своим клиентам и увеличить:

  1. вероятность обращений (в том числе и повторных);
  2. дать клиентам более эффективную замену приложений;
  3. расположить свою целевую аудиторию к себе, сделать лояльнее и стать для неё другом.

В то время, как сайты получили новый виток роста в виде PWA (Progressive Web Applications), а на смену соцсетям пришли мессенджеры, приложения тоже претерпели рождение новой альтернативы - ей и стали чат-боты (https://botsapp.store/gotovye-resheniya-chat-botov/).

Можно сколько угодно дискутировать на эту тему утверждая так это или нет - в этом плане рассудит, как всегда, время. Но то, что чат-боты в мессенджерах постепенно переключают на себя внимание аудитории с площадок Google Play и App Store - непреложный факт. И каждому, кто намерен оставаться эффективным в пространстве Интернета так или иначе нужно будет с этим считаться.

К примеру сказать, множественные коммерческие модели чат-ботов набирают в сутки больше активаций, чем их аналогичные приложения в тот же App Store. А конверсия трафика на 28% выше, потому что бот более мягко и естественно способен о себе напоминать в рамках последующих торговых касаний.

В наше время агрессивного маркетинга многие как-то сильно забывают, что клиенты устали от "рекламы в лоб". Они ищут встреч не с продавцами или рекламой которые во чтобы то ни стало стремятся им впарить хоть что-нибудь по-быстрому. Клиенты ищут друзей и союзников.



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