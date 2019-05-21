Аренда шатров

Сегодня многие путешественники или же владельцы загородных особняков пользуются удобными и практичными шатрами и тентами, заменяющими им дом. Совсем необязательно приобретать их в собственность. Достаточно обратиться в Mobile Tent и заказать аренду подобных изделий. Это обойдется вам горазд дешевле, чем приобретение нового шатра или же тента. Компания имеет огромный категоризованный онлайн-каталог, где вы непременно сумеете отыскать шатер или же навесную конструкцию разных масштабов и величины, забирая ее напрокат. Здесь представлены мобильные переносные палатки или же огромные тентовые ангары, которые в летнее время могут заменить целый особняк.

Наша

отличается доступными тарифами. Поэтому с нами вам удастся сэкономить немало средств. Если вы желаете арендовать шатер, мы сэкономим вам не только финансовые средства, но и драгоценное время. Незаменимы такие конструкции для организации одноразовых праздников. Приобретение дорогостоящих шатров для подобных мероприятий - дело нерентабельное. Арендовав наши огромные шатры вы сможете быстро организовать любое мероприятие и избежать расходов на строительство. Ведь на подобные работы требуются огромные финансовые средства и много времени.

Просчитывая бюджет, вы проще обойдетесь забирая шатер напрокат или же приобретая его. По сравнению со строительством объекта такие затраты окажутся мизерными. Арендовать наш шатер или же тент вы сможете всего за несколько минут. А на аренду больших конструкций уходит несколько дней. Следует учесть, что Mobile Tent занимается не только реализацией готовых изделий, но предоставляет заказчикам сопутствующие услуги. Например, заказчик сам сможет выбрать дизайн шатров. В компании функционирует творческий отдел, который разработает для вас индивидуальный дизайн навеса, учитывая ваши соображения. Кроме этого индивидуально можно выбрать и украшение шатров.

Mobile Tent занимается оперативной доставкой и монтажом шатров на местах, который выполняется грамотными специалистами компании. На каждый из арендуемый или же приобретенный здесь шатер распространяется гарантия и постгарантийный сервис. Каждый заказчик сможет воспользоваться обязательной консультацией по монтажу и дальнейшего пользования конструкцией. В этом отношении Mobile Tent конкурентов просто не имеет. Здесь клиентура чувствует себя в полном комфорте. Среди широчайшего ассортимента товаров любой потенциальный арендатор или же покупатель сумеет подобрать подходящую конструкцию и легко заказать ее дистанционно, в онлайн-режиме.

Особым спросом среди заказчиков пользуется

, представляющий собой функциональную и практичную конструкцию, созданную для отдыха в лоне природы. Идеально подходят такие шатры для организации кейтеринговых мероприятий, приглашения гостей на банкетах, корпоративных праздниках, банкетах или же ярмарках. Мы сами являемся производителями подобных шатров, палаток или же тентов, предлагая при этом продукцию не только в столице, но и далеко за его пределами. Кроме этого наша продукция доступна в бывших Союзных республиках.