В чем уникальность проекта Все Займы Онлайн?

Сервис Все Займы Онлайн это - уникальный агрегатор финансовых услуг. Специализируется проект на сборе, обработке, дополнении и предоставлении информации о финансовых продуктах в удобном для пользователя виде. Чаще всего заказчиков интересует область микрозаймов, потребительских кредитов, кредитных карт и прочих услугах финансового характера.

Особенности сервиса Все Займы Онлайн

Сайт агрегатора vsezaimyonline.ru ясно показывает преимущества сервиса перед остальными аналогичными площадками. В первую очередь стоит отметить возможность бесплатно узнать собственную кредитную историю. Причем специалисты компании не просто соберут всю информацию, но составят подробнейший отчет в удобной форме. Проверить свою историю заказчик может в любое время. Даже перед самым оформлением кредита или займа, перед получением карты.

Агрегатор предоставляет не просто собранную по разным бюро информацию. Все данные тщательно проверяются. Это касается всех финансовых продуктов. Информация подается честная, полная и только после изучения и уточнения все условий и неясных моментов. Источником получения данных служат тарифы (официальные), личные звонки и визиты.

Агрегатор Все Займы Онлайн использует собственную методику сбора и проверки информации. Данные сначала собираются, потом перепроверяются, дополняются и предоставляются в удобном для заказчика виде. Кроме общей информации специалисты проекта дополняют карточки полезными сведениями.

Система оценки К5М

Сотрудниками проекта Все Займы Онлайн была разработана высокоэффективная система оценки К5М. Балл К5М помогает находить наиболее качественные и выгодны финансовый продукт. Понятно, чем выше балл, тем надежнее и выгоднее предложение.

Цифровой показатель К5М рассчитывается по специальному алгоритму, учитывающему множество нюансов. Выражается в цифрах от нуля до десяти. Запущена же система была еще в 2015.

Алгоритм расчета балла действительно сложный и основывается на более, чем шестидесяти параметрах. Во внимание берутся такие показатели, как минимальная и максимальная сумма, как минимальный и максимальный срок, а также процент ставки и прочие важные показатели. Причем балл обновляется для каждого продукта каждый месяц. Соответственно показатель может как увеличиваться, так и уменьшаться.