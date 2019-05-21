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Заем под ПТС: особенности и преимущества кредитования

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Бизнес — 21 Мая 2019, 21:56


Среди всех существующих в настоящее время возможностей получения кредита особой популярностью в последние годы стали пользоваться услуги, которые предоставляют автоломбарды, позволяющие любому человеку получить заем под залог своего транспортного средства. Интерес к такому виду услуг вполне обоснован, так как этот вариант предоставляет отличную возможность в максимально короткие сроки получить нужную сумму, что выгодно отличает его от подобных операций в обычных банках, где на получение ответа и оформление часто уходит немало времени. К главным преимуществам подобного кредитования можно отнеси в первую очередь экономическую выгоду, так как процентная ставка здесь ниже, чем в банках. К тому же многих людей привлекают выгодные сроки оформления займа. Для того чтобы получить деньги, достаточно предъявить автомобиль для профессионального осмотра и заключить договор с кредитной организацией. После погашения долга можно забрать транспортное средство.

Особенности кредитования

Особой популярностью сейчас пользуется займ под птс в москве, так как этот вариант предполагает, что владелец автомобиля не оставляет машину в автоломбарде, а только предоставляет паспорт транспортного средства. Поэтому в настоящее время все больше людей, у которых возникли временные трудности с финансами, обращаются в автоломбард Zalog24h, который может предложить полный комплекс необходимых для решения этого вопроса услуг:

  • экспертиза и оценка автомобиля;
  • страхование;
  • оформление документов.

Особенности услуги:

  • при займе под ПТС автомобиль остается у его владельца;
  • выбор самого удобного способа получения средств;
  • клиент может сам устанавливать сроки погашения кредита;
  • положительный ответ в большинстве случаев кредитных запросов;
  • быстрые сроки оформления займа.

На сегодняшний день уже множество людей смогли по достоинству оценить все выгоды сотрудничества с автоломбардом. Услуги, которые предоставляет Zalog24h, схожи с услугами обычных банков, однако при этом у клиента появляется отличная возможность существенно сэкономить время, получив в короткие сроки необходимую сумму денег.

Воспользовавшись помощью специализированного автоломбарда Zalog24h, любой человек может не сомневаться в том, что уровень сервиса будет высоким, а подход к каждому клиенту индивидуальным. Благодаря этому автоломбард сейчас является самым удобным и выгодным способом получения денег под залог транспортного средства.



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