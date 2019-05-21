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Заем под ПТС: особенности и преимущества кредитования
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Мая 2019, 21:56
Особенности кредитования
Особой популярностью сейчас пользуется займ под птс в москве, так как этот вариант предполагает, что владелец автомобиля не оставляет машину в автоломбарде, а только предоставляет паспорт транспортного средства. Поэтому в настоящее время все больше людей, у которых возникли временные трудности с финансами, обращаются в автоломбард Zalog24h, который может предложить полный комплекс необходимых для решения этого вопроса услуг:
Особенности услуги:
На сегодняшний день уже множество людей смогли по достоинству оценить все выгоды сотрудничества с автоломбардом. Услуги, которые предоставляет Zalog24h, схожи с услугами обычных банков, однако при этом у клиента появляется отличная возможность существенно сэкономить время, получив в короткие сроки необходимую сумму денег.
Воспользовавшись помощью специализированного автоломбарда Zalog24h, любой человек может не сомневаться в том, что уровень сервиса будет высоким, а подход к каждому клиенту индивидуальным. Благодаря этому автоломбард сейчас является самым удобным и выгодным способом получения денег под залог транспортного средства.
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