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Как быстро проверить скорость Интернета

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Бизнес — 21 Мая 2019, 21:57

Стабильная скорость Интернет-соединения – важнейшее условие комфортного пребывания в сети. Для посещения развлекательных порталов, обмена сообщениями, онлайн-игр, просмотра видеоконтента, прослушивания музыки требуется как минимум 4 Мбит в секунду. Узнать, выполняет ли ваш провайдер свои обязательства в полной мере, поможет периодическая проверка скорости с помощью бесплатных сервисов.

Причины снижения скорости Интернета

При выборе тарифного плана отдавайте предпочтение только проверенным поставщикам услуг. Многие провайдеры сообщают клиентам только максимальные «возможности» сети, при этом не уточняют, до каких показателей может снижаться скорость. Однако иногда веб-страницы загружаются медленнее, чем обычно, по другим причинам:

  • Некорректные настройки операционной системы или браузера. Особое внимание этому пункту стоит уделить пользователям, которые применяют нелицензионные версии ПО.
  • Неправильный выбор прокси, если вы используете анонимные IP для выхода в Интернет. Следует помнить: чем дальше сервер расположен от вашего реального местоположения, тем дольше загружаются страницы. Оптимальным решением станет покупка proxy стран, соседних с вашей (например, айпи Казахстана, Украины, Беларуси для жителей России).
  • «Заражение» вирусами. Перед тестированием проверьте устройства антивирусной программой. Наличие вредоносного ПО может стать не только стать причиной снижения скорости до нуля, но и привести к выходу компьютера или смартфона из строя.
  • Внешние факторы – сильный ветер, снегопад, гроза. Все, что могут сделать пользователи в этом случае – обратиться в техническую поддержку своего провайдера.
  • Использование программ, отнимающих трафик: торрент-клиент, онлайн-игры, сервисы обмена сообщениями.

Если вы выходите в Интернет через Wi-Fi-роутер, низкая скорость загрузки веб-страниц часто объясняется слабой пропускной способностью маршрутизатора или просто сбоями в настройках. Иногда достаточно перезагрузить оборудование, чтобы вернуться к комфортной работе.

Лучший способ проверить скорость Интернет-соединения

Проверить скорость Интернета бесплатным онлайн-чекером можно в считанные секунды. Такие сервисы имеют массу преимуществ:

  1. Простой интерфейс, понятный даже неопытным пользователям.
  2. Максимально точные результаты.
  3. Возможность проверить скорость на планшете, компьютере, смартфоне, ноутбуке.
  4. Совместимость со всеми браузерами и ОС.
  5. Предоставление подробной информации не только о входящей и исходящей скорости, но и об изменениях пинга.

Онлайн-чекер не требует регистрации. Чтобы начать тестирование, достаточно просто перейти на сайт и нажать кнопку «проверка скорости».



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