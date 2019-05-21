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Как быстро проверить скорость Интернета
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Мая 2019, 21:57
Стабильная скорость Интернет-соединения – важнейшее условие комфортного пребывания в сети. Для посещения развлекательных порталов, обмена сообщениями, онлайн-игр, просмотра видеоконтента, прослушивания музыки требуется как минимум 4 Мбит в секунду. Узнать, выполняет ли ваш провайдер свои обязательства в полной мере, поможет периодическая проверка скорости с помощью бесплатных сервисов.
Причины снижения скорости Интернета
При выборе тарифного плана отдавайте предпочтение только проверенным поставщикам услуг. Многие провайдеры сообщают клиентам только максимальные «возможности» сети, при этом не уточняют, до каких показателей может снижаться скорость. Однако иногда веб-страницы загружаются медленнее, чем обычно, по другим причинам:
Если вы выходите в Интернет через Wi-Fi-роутер, низкая скорость загрузки веб-страниц часто объясняется слабой пропускной способностью маршрутизатора или просто сбоями в настройках. Иногда достаточно перезагрузить оборудование, чтобы вернуться к комфортной работе.
Лучший способ проверить скорость Интернет-соединения
Проверить скорость Интернета бесплатным онлайн-чекером можно в считанные секунды. Такие сервисы имеют массу преимуществ:
Онлайн-чекер не требует регистрации. Чтобы начать тестирование, достаточно просто перейти на сайт и нажать кнопку «проверка скорости».
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