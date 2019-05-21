Мечтаете поселиться на Северном Кипре? Игорь Коршунов и его опытные сотрудники окажут Вам профессиональную помощь!

Переезд на постоянное место жительства в другую страну – это очень серьезный шаг, требующий всестороннего изучения проблемы и тщательной подготовки. Без помощи профессионалов, имеющих широкую осведомленность в данной сфере и готовых брать на себя ответственность за решение любых задач, связанных с Вашим переездом, просто не обойтись.

Одним из излюбленных направлений для смены места жительства наших соотечественников является Северный Кипр. Чем же эта страна так привлекательна для переезда? Преимуществ масса: мягкий климат, ласковое море, спокойная политическая обстановка и, что весьма немаловажно, довольно низкие цены на недвижимость Северного Кипра. Leverage Investments имеет большой выбор недвижимости, которая сможет удовлетворить пожелания любого клиента. Компания предлагает приобрести виллы, квартиры, земельные участки непосредственно от владельцев, не привлекая посредников.

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