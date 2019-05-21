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мая 2019
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Мечтаете поселиться на Северном Кипре? Игорь Коршунов и его опытные сотрудники окажут Вам профессиональную помощь!

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Бизнес — 21 Мая 2019, 21:59

Переезд на постоянное место жительства в другую страну – это очень серьезный шаг, требующий всестороннего изучения проблемы и тщательной подготовки. Без помощи профессионалов, имеющих широкую осведомленность в данной сфере и готовых брать на себя ответственность за решение любых задач, связанных с Вашим переездом, просто не обойтись.

Одним из излюбленных направлений для смены места жительства наших соотечественников является Северный Кипр. Чем же эта страна так привлекательна для переезда? Преимуществ масса: мягкий климат, ласковое море, спокойная политическая обстановка и, что весьма немаловажно, довольно низкие цены на недвижимость Северного Кипра. Leverage Investments имеет большой выбор недвижимости, которая сможет удовлетворить пожелания любого клиента. Компания предлагает приобрести виллы, квартиры, земельные участки непосредственно от владельцев, не привлекая посредников.

Положительные отзывы о Leverage Investments, которые без труда можно найти в интернете, отражают мнения благодарных клиентов, которым открыли Северный Кипр Игорь Коршунов и его профессиональная команда. За их плечами тысячи выгодных для покупателей сделок, завершившихся удачным переездом. Более того, сотрудники компании имеют не только большой опыт работы с недвижимостью на Северном Кипре. Leverage Investments, кроме приобретения жилья по доступным ценам, также готовы решить задачи, связанные с меблировкой квартиры, оформлением ландшафта Вашего участка, определением детей в учебные заведения, а также многие другие вопросы, с которыми несомненно приходится столкнуться при переезде в другую страну. Специалисты Leverage Investments не оставляют своих клиентов после осуществления покупки жилья, на них Вы всегда сможете положиться. Все проблемы решаемы, если доверить их таким профессионалам, как Игорь Коршунов и его команда.

Компания Leverage Investments осуществляет свою деятельность официально, в полном соответствии с законом, поэтому гарантирует надежность и безопасность своих сделок. А наличие международного сертификата качества – это высочайшая оценка деятельности компании, которая дает ей значительные преимущества среди агентств, осуществляющих аналогичную деятельность. Поэтому обратившись в Leverage Investments, Вы несомненно сделаете правильный выбор. Да, переезд заграницу – это непростой процесс, требующий материальных и моральных затрат. Но, когда с Вами рядом настоящие профессионалы, то путь к новой жизни и новым мечтам будет намного легче.



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