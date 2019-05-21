Центр Like

Основной миссией Центра Like

является поддержка и дальнейшее развитие предпринимательства. За четыре года существования в программах и мероприятиях, организованных специалистами центра приняло участие более одного млн предпринимателей. Сегодня центр имеет более трехсот представительств в двух десятках странах мира. Возглавляет Лайк Аяз Шабутдинов. Вместе с молодыми предпринимателями он основал бизнес, который стремительно развивается. Среди основных принципов работы ГК необходимо выделить честность. Каждый партнер или же клиент получает полезный опыт и может рассчитывать на выполнение взятых представителями центра всех обязательств.

Кроме этого позицией центра является предоставление высококачественного сервиса и продуктов. Показатель среднего индекса потребительской лояльности составляет 76 процентов. Благодаря принципу Win-win, используемому специалистами центра выигрывают обе партнерские стороны. Поэтому благодаря взаимодействию с партнерами или же клиентами каждая из сторон получает максимальную выгоду. Команда центра верит в значимость и важность своего дела, ставя интересы клиентуры превыше всего. Четкое понимание целей помогает представителям Лайк в точности выбрать правильные решения и постоянно совершенствоваться. А понимание проблем каждого клиента позволяет найти оптимальные пути их решения. Основной целью центра является успех клиента.

проводит различные мероприятия и разрабатывает оригинальные программы. Одним из таких программ является формат обучения, подразумевающий прохождение практического курса по конвертации обретенных знаний в финансовый капитал. Участники данной программы смогут провести анализ конкурентов и проверить различные гипотезы. Им предоставляются инструменты, с помощью которых возможно создание масштабируемой, воспроизводимой и рентабельной бизнес-модели. При этом уровень подготовки слушателей не имеет никакого значения. Записаться на данные курсы сможет любой желающий. Занятия проводятся вживую, в столице или же городах-франчайзи. Также занятия доступны жителям регионов, в которых нет филиалов Like Центра. Они могут воспользоваться онлайн-форматом. Продолжительность программы составляет шесть недель.

Программа масштабирования рассчитана на предпринимателей, желающих освоить инновационные инструменты вместе со знаниями по расширению бизнеса, открытия филиалов, продажи франшизы или же привлечения инвестиций. Создана она специально для действующих топ-менеджеров или же бизнесменов, чистая прибыль которых начинается со 150 тыс. руб. Кроме столицы и городов-франчайзи в программе могут принять участие и жители отдаленных регионов, с использованием онлайн-формата. Длится программа масштабирования восемь недель.

Еще одной интересной программой, которая разработана молодой командой профессионалов Центра Лайк является Поколение 1.0, которая рассчитана на предпринимателей, желающих ознакомиться с бизнес-опытом более миллиона участников всех проведенных центром курсов всего за одни сутки. Принять в участие в программе сможет любой желающий, без всякого уровня подготовки.