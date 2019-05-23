Как правильно выбрать брокера для торговли?

Всем трейдерам хорошо известно, что залогом их успешной торговли на валютном или фондовом рынке является выбор брокера. Миссия достаточно ответственная, так как закрытие сделки, получение прибыли и быстрый вывод денег зависит от выбранного брокера. Именно от его профессионализма и готовности помочь зависит результат торговли каждого трейдера. А вот сделать правильный выбор вы сможете, ориентируясь на свои цели, стратегии, возможности и запросы.

Торговля на валютном и фондовом рынке успешно развивается, поэтому свои услуги предоставляют большое количество брокерских организаций russian-trader.com/Brokery. Однако среди всей этой массы нужно выбрать именно, того, кто больше всего подходит под стиль работы трейдера. Но и, конечно же, обращать внимание на следующие факторы:







Надежность организации заключается в наличии лицензии и периоде времени на рынке. Если компания мало работала на рынке, но о ней хорошие, то можно довериться на свой страх и риск. Однако лучше всего выбирать такую компанию, о которой не только все отзывы хорошие, но есть и плохие. Не стоит бояться плохих отзывов. Всем не угодишь, зато для вас это сигнал, на что необходимо обратить внимание. Предоставление рабочего терминала. В зависимости от того, на каком рынке вы собираетесь торговать и какие факторы являются в торговле основополагающими, осуществляйте свой выбор брокера. Желательно, чтобы он был лидером в этой сфере, потому что вам будет комфортно и безопасно. Минимальный депозит у всех брокеров различный и если вы новичок и ограничены в средствах, то наиболее подходящим брокером станет тот, который приемлет сделки на небольшие суммы. Наличие информационной поддержки у брокера очень важно. А еще лучше, если это служба быстро отвечает на запросы. По началу многие новички не обращают на этот факт внимание, но когда возникают проблемы с выводом денег, то поддержка технической службы крайне необходима. Установленная брокером комиссия играет большую роль, так как лишние деньги платить никому не выгодно. Обычно сумма колеблется от 0,01 до 0,3% от сделки или некоторые биржевые брокеры устанавливают фиксированную ставку. Какая для вас приемлема, выбирать только вам.





Детальнее вы сможете узнать на форуме Русский Трейдер, где выбору биржевого брокера уделяется достаточное внимание. Внимательно изучайте все предоставленные отзывы. Желательно стараться читать отзывы на нескольких ресурсах, так вы будете иметь наиболее полную картину. Самыми не информативными, на взгляд многих аналитиков, являются отзывы на личных сайтах брокеров, поэтому искать информацию надо на независимых порталах.