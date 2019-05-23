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Как выбрать POS-монитор для кассы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Мая 2019, 06:53
<p><img style="margin: 5px; float: left;" title="Купить POS-монитор" src="https://www.pos-tech.kz/uploads/product/000/18/1543502923.webp" alt="" width="300" height="300">POS-терминалы – это современные устройства для приема оплаты от клиентов банковскими карточками, фиксации продажи товаров, ведения бухгалтерского учета. Зачастую устанавливаются в разнообразных магазинах, супермаркетах, бутиках, кафе, ресторанах и складах. Каждый аппарат оборудован экраном и системным блоком для обработки информации.</p>
<p>Устанавливая такой терминал, предприниматель обеспечивает комфортные условия работы для сотрудников. Небольшие магазины и заведения редко пользуются таким оборудованием, так как считают его сложным и невыгодным, однако на самом деле все обстоит иначе. Это действительно новое поколение техники в сфере торговли.</p>
<p>Одним из ключевых элементов такого устройства является POS-монитор. Он предназначен для работы кассира и ведения учета. Именно с его помощью визуализируются все процессы по сканированию штрих-кодов, фиксации продаж и прочего. Если вам требуются качественные и надежные <a title="Купить POS-мониторы" href="https://www.pos-tech.kz/pos-monitory-na-kassu" target="_blank">POS-мониторы</a>, то обращайтесь к нам в интернет-магазин. Мы предлагаем качественную и надежную технику по доступным ценам.</p>
<h2>На что обратить внимание при выборе?</h2>
<p>У нас в каталоге представлены разнообразные POS-Мониторы от ведущих производителей. Поэтому к их выбору следует подходить с максимальной ответственностью. Главная цель – это создание комфортных условий труда для кассиров. Именно поэтому важно учитывать следующие факторы:</p>
<ul>
<li>Размер экрана. Для удобства сотрудников экран POS-монитора должен иметь хорошую диагональ. Важно предусмотреть место его установки и рассчитать, устройство какого размера туда поместиться.</li>
<li>Возможность крепления. Следует учитывать, как и где именно будет располагаться монитор. В случае необходимости нужно предусмотреть возможность его крепления.</li>
<li>Фирма-производитель. Важно отдавать предпочтение только известным и проверенным компаниям. В нашем интернет-магазине предлагается техника от ведущих производителей. На всю продукцию мы предоставляем длительную гарантию.</li>
<li>Тип питания. POS-мониторы могут работать от аккумуляторов или от розетки. В первом случае требуется их регулярная подзарядка, во втором случае – техника подключается напрямую к электросети.</li>
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<p>В нашем интернет-магазине есть обычные и сенсорные ПОС мониторы. В последнее время огромную популярность набирают именно сенсорные модели, так как с их помощью можно быстро вводить данные.</p>
<p>В целом использование современных технологий предоставляет массу преимуществ. Применяя такое оборудование, можно увеличить скорость обслуживания и упростить стандартные процессы. Используя сенсорные POS-мониторы, не придется делать лишние движения (брать мышь, наводить курсор и прочее). Достаточно просто нажать на нужную кнопку пальцем.</p>
<p>Хотите вывести свой бизнес на совершенно новый уровень и оптимизировать работу сотрудников? Тогда обращайтесь к нам в интернет-магазин! У нас можно приобрести любую современную технику для торговли по хорошей цене, в том числе POS-терминалы и мониторы.</p>
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