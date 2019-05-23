Как выбрать POS-монитор для кассы

https://www.pos-tech.kz/uploads/product/000/18/1543502923.webp " alt="" width="300" height="300">POS-терминалы – это современные устройства для приема оплаты от клиентов банковскими карточками, фиксации продажи товаров, ведения бухгалтерского учета. Зачастую устанавливаются в разнообразных магазинах, супермаркетах, бутиках, кафе, ресторанах и складах. Каждый аппарат оборудован экраном и системным блоком для обработки информации.

Устанавливая такой терминал, предприниматель обеспечивает комфортные условия работы для сотрудников. Небольшие магазины и заведения редко пользуются таким оборудованием, так как считают его сложным и невыгодным, однако на самом деле все обстоит иначе. Это действительно новое поколение техники в сфере торговли.

Одним из ключевых элементов такого устройства является POS-монитор. Он предназначен для работы кассира и ведения учета. Именно с его помощью визуализируются все процессы по сканированию штрих-кодов, фиксации продаж и прочего. Если вам требуются качественные и надежные https://www.pos-tech.kz/pos-monitory-na-kassu " target="_blank">POS-мониторы, то обращайтесь к нам в интернет-магазин. Мы предлагаем качественную и надежную технику по доступным ценам.

На что обратить внимание при выборе?

У нас в каталоге представлены разнообразные POS-Мониторы от ведущих производителей. Поэтому к их выбору следует подходить с максимальной ответственностью. Главная цель – это создание комфортных условий труда для кассиров. Именно поэтому важно учитывать следующие факторы:

Размер экрана. Для удобства сотрудников экран POS-монитора должен иметь хорошую диагональ. Важно предусмотреть место его установки и рассчитать, устройство какого размера туда поместиться.

Возможность крепления. Следует учитывать, как и где именно будет располагаться монитор. В случае необходимости нужно предусмотреть возможность его крепления.

Фирма-производитель. Важно отдавать предпочтение только известным и проверенным компаниям. В нашем интернет-магазине предлагается техника от ведущих производителей. На всю продукцию мы предоставляем длительную гарантию.

Тип питания. POS-мониторы могут работать от аккумуляторов или от розетки. В первом случае требуется их регулярная подзарядка, во втором случае – техника подключается напрямую к электросети.

В нашем интернет-магазине есть обычные и сенсорные ПОС мониторы. В последнее время огромную популярность набирают именно сенсорные модели, так как с их помощью можно быстро вводить данные.

В целом использование современных технологий предоставляет массу преимуществ. Применяя такое оборудование, можно увеличить скорость обслуживания и упростить стандартные процессы. Используя сенсорные POS-мониторы, не придется делать лишние движения (брать мышь, наводить курсор и прочее). Достаточно просто нажать на нужную кнопку пальцем.

Хотите вывести свой бизнес на совершенно новый уровень и оптимизировать работу сотрудников? Тогда обращайтесь к нам в интернет-магазин! У нас можно приобрести любую современную технику для торговли по хорошей цене, в том числе POS-терминалы и мониторы.