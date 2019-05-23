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Какие врачи нужны при боли в пояснице
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Бизнес — 23 Мая 2019, 06:54
Боли в спине – серьезный симптом, свидетельствующий об ухудшении здоровья человека.
Настораживающие симптомы
В первую очередь, если боли возникают в спокойном состоянии, без движения, в лежачем положении.
Постоянная боль в одном месте или сопровождающаяся онемением рук и ног или чувством вялости. Должно насторожить и повышение температуры, как сопутствующий признак.
Обращение к вертебрологу
При проблемах в спине, лечение позвоночника проводит врач вертебролог - узкий специалист по этой части организма. Визит к этому врачу предоставляет возможность начать диагностику с болезней костных тканей, имеющих большую распространенность по сравнению с другими возможными вариантами.
Если немеют и теряют силу ноги, то возможен спондилёз. Для болезни характерна деформация позвоночных дисков, причиной которых становятся травмы, постоянные перегрузки или инфекционные заболевания, влияющие на костную ткань.
Спондилёз сложно диагностируется в силу слабого проявления болезни на ранних стадиях. Симптомы могут не беспокоить человека в течение некоторого времени. Это поражение позвоночника, характерно для пожилого возраста и часто сочетается с другими болезнями, разрушающими позвоночник. Часто оно сочетается с остеохондрозом. Лечением спондилёза занимаются травматологи, ортопеды и вертебрологи. Участие разных врачей требуется в силу сложного характера заболевания. В настоящее время в медицинской науке спондилёз рассматривают, как заболевание, сочетающее и дегенеративные разрушения и травмы. Разрастание костной ткани приводит к ограничению подвижности и постоянным болям.
Если развитие спондилеза затрагивает в значительной степени нервную систему, то лечение проводит невролог. Ноющие ощущения в ряде случаев указывают на воспаление в мышцах, при котором может помочь он же. Вызывается воспаление напряжением или излишним охлаждением организма. На проблемы с мышцами указывают слабые, но постоянные ноющие боли. Это выявляется путем проведения миограммы.
Распространенные заболевания, требующие лечения у невролога
Проблемы с мышцами и позвоночником - повод провериться у врача невролога. На остеохондроз указывает возникновение болей при ношении сумок или других тяжелых вещей. Причина возникновения этого заболевания – разрушение межпозвоночных дисков. Резкая болезненная реакция на нагрузки – повод проверить состояние позвоночного столба. Остеохондрозу в той или иной степени подвержено большинство людей, процент таковых с возрастом только увеличивается. Поставить диагноз может только врач, о вреде самолечения говорилось уже много, но ряд признаков указывает на поражение позвоночника. Это отдающиеся болевые ощущения в других частях тела: груди, плечах, бедре. Запущенное заболевание переходит в неизлечимую фазу и серьезно сказывается на способности человека жить, вести нормальную жизнь.
Необходимость провериться у невролога при длительном воздействии факторов, ведущих к остеохондрозу. Это могут быть постоянные физические или нервные перенапряжения. Процесс разрушения позвоночных дисков может вызываться и нарушением обмена веществ, проблемами с пищеварением и даже накоплением вредных веществ в результате отравления, а также обезвоживание организма. Повлиять способна генетическая предрасположенность и воздействие профессиональных факторов, создающих условия для механического разрушения позвоночника. Например, так может влиять постоянная вибрация на производстве.
Большая же часть возможных причин разрушения позвоночных дисков и боли в спине связана с неправильным обращением самого человека со здоровьем. К таковому относятся ношение неудобной обуви или постоянное нахождение в позе, деформирующей осанку. Сколиоз и другие нарушения, которым подвергается позвоночник в период роста организма, в детском и подростковом возрасте, свидетельствуют о будущих проблемах.
Нарушения здоровья в ходе беременности, связанные со смещением центра тяжести туловища, способны развиться в серьезную деформацию позвоночника. Особенно это касается случаев, связанных с вынашиванием двух и большего количества детей.
Боли в спине являющиеся следствием заболевания других органов
На необходимость воспользоваться помощью пульмонолога или уролога указывает наличие колющих болей.
При болезнях женских половых органов, либо обоснованных подозрениях на их появление, есть смысл посетить гинеколога. Обследование у уролога проводится при указаниях на выход из строя мочевого пузыря и органов, связанных с этой системой организма. Анализ крови и мочи выявляет воспалительный характер заболевания.
Боли в спине могут вызываться не только в нарушении костных тканей. В ряде случаев, подобные симптомы указывают на поражение внутренних органов. Проблему такого рода должен решать гастроэнтеролог или кардиолог. В ряде случаев боли, отражающиеся в спине, - это следствие поражения внутренних органов, сердца или желудочно-кишечного тракта.
Виды аппаратного обследования
Диагностика делается через компьютерную томографию, МРТ позвоночника и его рентгеновский снимок. Полезно также пройти УЗИ в качестве дополнительного обследования. Магнитно-резонансную и компьютерную томографию противопоказано применять маленьким детям и беременным женщинам, из-за сильного излучения при прохождении этой процедуры. В этом случае, как и с обследованием людей, имеющих в теле металлические предметы, картину заболевания дает только УЗИ, так как для него нет указанных выше противопоказаний. Ультразвуковое обследование применяется для диагностики состояния сухожилий и хрящевой ткани.
Причины болей в спине могут быть разнообразны. Много узких специалистов может заниматься выявлением болезни, но начать консультации следует с посещения обычного терапевта в собственной поликлинике. Или обращайтесь в платную клинику мануальной терапии "Свободное движение" где работают опытные специалисты неврологи и вертебрологи, которые успешно занимаются лечением заболеваний позвоночника, сайт клиники https://freemove.ru.
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