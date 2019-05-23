Какие врачи нужны при боли в пояснице

Боли в спине – серьезный симптом, свидетельствующий об ухудшении здоровья человека.

Настораживающие симптомы

В первую очередь, если боли возникают в спокойном состоянии, без движения, в лежачем положении.

Постоянная боль в одном месте или сопровождающаяся онемением рук и ног или чувством вялости. Должно насторожить и повышение температуры, как сопутствующий признак.

Обращение к вертебрологу

При проблемах в спине, лечение позвоночника проводит врач вертебролог - узкий специалист по этой части организма. Визит к этому врачу предоставляет возможность начать диагностику с болезней костных тканей, имеющих большую распространенность по сравнению с другими возможными вариантами.

Если немеют и теряют силу ноги, то возможен спондилёз. Для болезни характерна деформация позвоночных дисков, причиной которых становятся травмы, постоянные перегрузки или инфекционные заболевания, влияющие на костную ткань.

Спондилёз сложно диагностируется в силу слабого проявления болезни на ранних стадиях. Симптомы могут не беспокоить человека в течение некоторого времени. Это поражение позвоночника, характерно для пожилого возраста и часто сочетается с другими болезнями, разрушающими позвоночник. Часто оно сочетается с остеохондрозом. Лечением спондилёза занимаются травматологи, ортопеды и вертебрологи. Участие разных врачей требуется в силу сложного характера заболевания. В настоящее время в медицинской науке спондилёз рассматривают, как заболевание, сочетающее и дегенеративные разрушения и травмы. Разрастание костной ткани приводит к ограничению подвижности и постоянным болям.

Если развитие спондилеза затрагивает в значительной степени нервную систему, то лечение проводит невролог. Ноющие ощущения в ряде случаев указывают на воспаление в мышцах, при котором может помочь он же. Вызывается воспаление напряжением или излишним охлаждением организма. На проблемы с мышцами указывают слабые, но постоянные ноющие боли. Это выявляется путем проведения миограммы.

Распространенные заболевания, требующие лечения у невролога

Проблемы с мышцами и позвоночником - повод провериться у врача невролога. На остеохондроз указывает возникновение болей при ношении сумок или других тяжелых вещей. Причина возникновения этого заболевания – разрушение межпозвоночных дисков. Резкая болезненная реакция на нагрузки – повод проверить состояние позвоночного столба. Остеохондрозу в той или иной степени подвержено большинство людей, процент таковых с возрастом только увеличивается. Поставить диагноз может только врач, о вреде самолечения говорилось уже много, но ряд признаков указывает на поражение позвоночника. Это отдающиеся болевые ощущения в других частях тела: груди, плечах, бедре. Запущенное заболевание переходит в неизлечимую фазу и серьезно сказывается на способности человека жить, вести нормальную жизнь.

Необходимость провериться у невролога при длительном воздействии факторов, ведущих к остеохондрозу. Это могут быть постоянные физические или нервные перенапряжения. Процесс разрушения позвоночных дисков может вызываться и нарушением обмена веществ, проблемами с пищеварением и даже накоплением вредных веществ в результате отравления, а также обезвоживание организма. Повлиять способна генетическая предрасположенность и воздействие профессиональных факторов, создающих условия для механического разрушения позвоночника. Например, так может влиять постоянная вибрация на производстве.

Большая же часть возможных причин разрушения позвоночных дисков и боли в спине связана с неправильным обращением самого человека со здоровьем. К таковому относятся ношение неудобной обуви или постоянное нахождение в позе, деформирующей осанку. Сколиоз и другие нарушения, которым подвергается позвоночник в период роста организма, в детском и подростковом возрасте, свидетельствуют о будущих проблемах.

Нарушения здоровья в ходе беременности, связанные со смещением центра тяжести туловища, способны развиться в серьезную деформацию позвоночника. Особенно это касается случаев, связанных с вынашиванием двух и большего количества детей.

Боли в спине являющиеся следствием заболевания других органов

На необходимость воспользоваться помощью пульмонолога или уролога указывает наличие колющих болей.

Боли в спине возникают от плохого обмена веществ, недостатка кальция в организме. Они ведут к разрушению костной ткани и поражению опорно-двигательного аппарата. Диагностированием и лечением обмена веществ занимается эндокринолог.

При болезнях женских половых органов, либо обоснованных подозрениях на их появление, есть смысл посетить гинеколога. Обследование у уролога проводится при указаниях на выход из строя мочевого пузыря и органов, связанных с этой системой организма. Анализ крови и мочи выявляет воспалительный характер заболевания.

Боли в спине могут вызываться не только в нарушении костных тканей. В ряде случаев, подобные симптомы указывают на поражение внутренних органов. Проблему такого рода должен решать гастроэнтеролог или кардиолог. В ряде случаев боли, отражающиеся в спине, - это следствие поражения внутренних органов, сердца или желудочно-кишечного тракта.

Виды аппаратного обследования

Диагностика делается через компьютерную томографию, МРТ позвоночника и его рентгеновский снимок. Полезно также пройти УЗИ в качестве дополнительного обследования. Магнитно-резонансную и компьютерную томографию противопоказано применять маленьким детям и беременным женщинам, из-за сильного излучения при прохождении этой процедуры. В этом случае, как и с обследованием людей, имеющих в теле металлические предметы, картину заболевания дает только УЗИ, так как для него нет указанных выше противопоказаний. Ультразвуковое обследование применяется для диагностики состояния сухожилий и хрящевой ткани.

Причины болей в спине могут быть разнообразны. Много узких специалистов может заниматься выявлением болезни, но начать консультации следует с посещения обычного терапевта в собственной поликлинике. Или обращайтесь в платную клинику мануальной терапии "Свободное движение" где работают опытные специалисты неврологи и вертебрологи, которые успешно занимаются лечением заболеваний позвоночника, сайт клиники https://freemove.ru.