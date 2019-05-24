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Сертификат ИСО 9001

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Мая 2019, 20:22

Международная организация по стандартизации (ISO/ИСО) считается одной из крупнейших организаций в области стандартизации технологических и бизнес-процессов. Одним из самых распространенных и востребованных на данный момент является стандарт ISO 9001 «Системы менеджмента. Требования».
Этот сертификат содержит требования к системам менеджмента качества. Его можно внедрить в любой компании в независимости от страны и ее вида деятельности. Система менеджмента качества – это своего рода классификация стандартов, отображающая требования к продукции и услугам поставщиков и производителей. Данная сертификация является добровольной. Для подтверждения деятельности компании организации удовлетворяющей стандартам ИСО, следует пройти сертификацию СМК. Основным принципом менеджмента качества является удовлетворение требований потребителей. Наличие сертификата ISO 9001 указывает на то, что производственные и управленческие процессы по отношению к оказываемым услугам и выпускаемой продукции соответствуют международным стандартам. Это в свою очередь является хорошей рекламой и положительно влияет на репутацию компании. Прибегнуть к услугам этой сертификации, организация может в любой момент ее деятельности. ИСО 9001 – это совокупность требований к управлению качеством, применяемых во всем мире. Получить легальный сертификат можно на этом сайте . При наличии сертификата, компания обладает следующими преимуществами:
  • право работать на мировом рынке;
  • конкурентоспособность в условиях рыночной экономики;
  • участие в тендерах и конкурсах;
  • уменьшение затрат на производстве;
  • повышение доверия со стороны покупателей, клиентов, партнеров;
  • подтверждение качества выпускаемой продукции;
  • повышение репутации;
  • привлекательность для инвесторов;
  • лояльное отношение потенциальных потребителей.
Сроки проведения процедуры внедрения системы менеджмента качества в каждом случае индивидуальны. Продолжительность процесса полноценного внедрения ISO 9001 может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Большую роль в этом играет численность персонала и размеры организации. Завершающая процедура на соответствие требованиям и выдача сертификата происходит в течение двух недель. Для получения сертификата необходимо подать следующие документы:
  • Заявка в соответствующую организацию.
  • Копия свидетельства ОГРН.
  • Реквизиты компании.
  • Копия свидетельства ИНН.
После рассмотрения и анализа документации экспертной комиссией будет принято соответствующее решение о выдаче сертификата. Обладание сертификатом ИСО 9001 является своеобразным пропуском компании в международное бизнес-сообщество.





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