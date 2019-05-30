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Онлайн-кассы с эквайрингом: установка и использование

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Бизнес — 30 Мая 2019, 06:55

Согласно 54-ФЗ, предприниматели должны использовать ККТ с фискальным накопителем вместо ЭКЛЗ. Новое оборудование печатает расширенные чеки и передает данные в налоговую службу в режиме реального времени. Онлайн-касса с эквайрингом – комплексное решение, которое принимает карты, ведет полный торговый и финансовый учет продаж, работает со смартфонами и планшетами. Представленная система – это:

  • Простое программное обеспечение. Приложение 2can Касса устанавливается на смартфон. Все действия интуитивно понятны. Для обучения понадобится не более 10 минут. В приложении фиксируется информация о товарах и услугах, цене, скидках. Оно работает независимо от подключения к интернету.

  • Возможность вести полноценный товарный учет. В личном кабинете ведется полная номенклатура, создаются отчеты по операциям и управлению, которые экспортируются сразу в Excel.

  • Подключение необходимого оборудования. Приложение работает с различными аппаратами (фискальными регистраторами АТОЛ, ридерами, сканерами штриховых кодов). Для этого потребуется соединение по USB или Bluetooth.

Подключение системы: кому подходит комплекс?

Преимущества онлайн-кассы с эквайрингом в том, что она подходит для стационарных и выездных точек, ЕНВД, УСН, сетевого и начинающего бизнеса с одним пунктом продажи. Технология реализуется в сети розничной торговли, общественного питания и области предоставления услуг населению.

Изначально рекомендуется купить ККТ, которая адаптирована под безналичный расчет. Эквайринг подключается всего за три дня при наличии следующего:

  • счет в банке;

  • документационное подтверждение: паспорт руководителя, ИНН, ОГРН.

Плюсы технологии

Система универсальна, она подойдет тем, кто только начал бизнес, и тем, у кого он давно налажен. Помимо основной задачи, комплекс имеет следующие возможности:

  • интеграция с 1С;

  • составление продвинутых отчетов с интеграцией в Excel;

  • полный складской учет и контроль работы сотрудников.

Типы касс

Компания 2can продает несколько разновидностей готовых к работе комплектов:

  • Касса 5 – смарт-устройство, подойдет для курьеров, мобильной торговли;

  • Касса 5 Plus – оснащена сканером штриховых кодов и эквайрингом;

  • Касса 10 – смарт-оборудование, предназначенное для стационарной торговли;

  • Касса на смартфоне – здесь есть Ридер17 и компактная модель фискального регистратора Атол 15Ф с модулем Bluetooth;

  • «Свой планшет» – также есть Ридер17 и фискальный регистратор Атол 11Ф.

Выбирайте нужное устройство и заказывайте его онлайн, заполнив заявку.



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