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Онлайн-кассы с эквайрингом: установка и использование
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Мая 2019, 06:55
Согласно 54-ФЗ, предприниматели должны использовать ККТ с фискальным накопителем вместо ЭКЛЗ. Новое оборудование печатает расширенные чеки и передает данные в налоговую службу в режиме реального времени. Онлайн-касса с эквайрингом – комплексное решение, которое принимает карты, ведет полный торговый и финансовый учет продаж, работает со смартфонами и планшетами. Представленная система – это:
Подключение системы: кому подходит комплекс?
Преимущества онлайн-кассы с эквайрингом в том, что она подходит для стационарных и выездных точек, ЕНВД, УСН, сетевого и начинающего бизнеса с одним пунктом продажи. Технология реализуется в сети розничной торговли, общественного питания и области предоставления услуг населению.
Изначально рекомендуется купить ККТ, которая адаптирована под безналичный расчет. Эквайринг подключается всего за три дня при наличии следующего:
Плюсы технологии
Система универсальна, она подойдет тем, кто только начал бизнес, и тем, у кого он давно налажен. Помимо основной задачи, комплекс имеет следующие возможности:
Типы касс
Компания 2can продает несколько разновидностей готовых к работе комплектов:
Выбирайте нужное устройство и заказывайте его онлайн, заполнив заявку.
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