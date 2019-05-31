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Советы по выбору бетона

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Бизнес — 31 Мая 2019, 07:06

Длительное время бетон является ключевым строительным материалом и используется в процессе возведения домов, коттеджей, многоэтажных зданий, мостов и прочих конструкций. Это незаменимый раствор при строительстве фундаментов. Смесь заливается непосредственно на месте строительства и образует монолитную конструкцию. Надежность и прочность такого элемента в полней мере зависит от качества и марки смеси.

Сегодня существуют разнообразные строительные материалы, поэтому неопытному человеку трудно подобрать наиболее подходящий. При выборе бетонного раствора необходимо учитывать целый ряд параметров, так как именно они влияет на долговечность будущего здания. К основным факторам следует отнести:

  • Масса здания.
  • Тип грунта на участке.
  • Предполагаемая нагрузка.
  • Предполагаемый срок эксплуатации.
  • Особенности фундамента.

Учитывая массу конструкции, для дома из бруса подойдет раствор марки М300, в то время как для панельного здания будет достаточно М200. При возведении кирпичной постройки следует выбрать более прочную смесь.

Огромное значение при постройке также имеет грунт. Для песка и скальных пород хорошо подходят низкие марки. Если вам нужен качественный и надежный бетон в Голицыно, то обращайтесь в компанию «БетонМосОбл». Мы предлагаем раствор разных марок и классов, благодаря чему Вы сможете подобрать наиболее подходящий для того или иного участка и вида постройки.

Характеристики качественного бетона

В соответствии с существующими стандартами, для возведения зданий и конструкций необходимо подбирать определенные технические характеристики, марки бетона. Их можно разделить на группы по:

  • Среднему показателю прочности.
  • Значению удаленной плотности.
  • Коэффициент подвижности.

Также необходимо отметить качественные характеристики раствора. Прочная смесь должна иметь:

  • Высокую надежность.
  • Хорошую морозостойкость.
  • Влагонепроницаемость.

Хотите купить сертифицированный бетон от производителя по доступной цене? Компания «БетонМосОбл» предлагает свои услуги по изготовлению и доставке раствора. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в высоком качестве и своевременном выполнении обязательств.

Как выбрать производителя бетона?

Сегодня многие компании занимаются поставками бетона на строительные объекты. Существуют даже определенные критерии выбора производителя. В их число входят:

  • Контроль качества. Важно чтобы компания контролировала изготовление смеси на всех этапах и точно придерживалась нормативным требованиям.
  • Создание разных видов бетонных смесей. Чем больше видов раствора предлагает компания, тем шире ее клиентура и сфера деятельности. Это свидетельствует о спросе на ее продукцию.
  • Лабораторные исследования бетона. Также важным является факт регулярного проведения исследований раствора в лабораторных условиях.

Рекомендуется обращаться к тем производителям, кто работает с крупными строительными площадками. Одним из признаков профессионального и серьезного подхода компании к своей деятельности является наличие на сайте информации о фирме, фактического, юридического адреса, документов и т.д.

Ведущие компании при поставке раствора предоставляют специальный паспорт с печатью фирмы. В накладных указывается марка бетона и ее свойства, подвижность и морозостойкость. Также в обязательном порядке заключается договор поставки, по факту приема подписывается соответствующий акт. Это дает возможность предъявлять претензии в случае появления проблем.

Если вам нужен прочный и сертифицированный бетон в Голицыно, то скорее обращайтесь к нам в «БетонМосОбл». Мы занимаемся изготовлением бетона и готовы быстро доставить его по указанному адресу. Предлагаемая продукция полностью соответствует существующим стандартам качества. Для оформления заказа звоните по одному из указанных на сайте номеров.



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